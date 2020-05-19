Банки предложили создать аналог ОСАГО для ипотечных заемщиков

Кредитные организации предложили Банку России разработать единый продукт по страхованию кредитов, по аналогии с полисом ОСАГО.

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