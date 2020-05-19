Банки предложили создать аналог ОСАГО для ипотечных заемщиков
19.05.2020 09:17
Комментарии
Кредитные организации предложили Банку России разработать единый продукт по страхованию кредитов, по аналогии с полисом ОСАГО.
- Ранее Банк России предложил банкам взять на себя обязательства по страхованию заемщиков для того, чтобы снять с клиентов дополнительные расходы по страхованию кредитов.
- Тем не менее, банки не поддержали инициативу ЦБ. Так, в Ассоциации банков России, которая получила отзывы от 37 банков, считают, что данное решение приведет к повышению ставки от 0,5 до 1 п.п., так как банки будут перекладывать свои расходы на заемщиков. При этом представители кредитных организаций заявляют, что страхование не является для них профильной деятельностью и предлагают Банку России рассмотреть вариант страхования заемщиков в виде специальных продуктов, по аналогии с полисом ОСАГО.
- Однако в Банке России не поддержали предложение, напомнив о проблемах существующих с полисами. Также регулятор отметил, что не получил достаточно убедительных аргументов от банков и не видит причин увеличения ставок по кредитным продуктам, пишет РБК.
Комментировать (без регистрации)
Написать комментарий