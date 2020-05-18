В Минздраве разъяснили правила выплат работающим с COVID-19 медикам

Выплаты будут рассчитаны начиная с 12 апреля.

Все медики, непосредственно работающие с зараженными коронавирусом пациентами, получат надбавки за свою работу. Премии будут выплачены независимо от того, сколько часов и смен отработал медицинский работник. Речь идет не только о работниках стационаров и специализированных выездных бригад скорой помощи, а также и о водителях. Минздрав направил письмо с соответствующими рекомендациями в регионы.

Напоминаем, что согласно распоряжению президента России Владимира Путина, все медики, непосредственно работающие с инфицированными коронавирусом, должны получить фиксированные надбавки: врачи - 80 тыс. руб. в месяц, средний медперсонал — 50 тыс., младший персонал — 25 тыс., врачи скорой помощи - 50 тыс., фельдшеры, медсестры и водители — по 25 тыс. рублей, пишет РБК.