В России снизится размер ежемесячной накопительной пенсии

В 2021 году россияне каждый месяц будут получать меньший объем накопительной пенсии – законопроект соответствующего содержания был разработан в Минтруде.

Уменьшение произойдет после того, как будет увеличен срок выплаты накоплений до 264 месяцев, либо до 22 лет. То есть, по факту, на полгода больше предыдущего срока. В разговоре с «Известями» в Минтруда пояснили, что соответствующее решение объясняется информацией Росстата об росте продолжительности жизни жителей России. Как пишет издание, в Государственной думе поддержку документу продемонстрировали только в партии «Единая Россия». При этом, как стоит отметить, ряд политиков и экспертов убеждены, что пенсионная система несовершенна.