В столице за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом

17.05.2020 23:16 Комментарии

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в мегаполисе умерли 77 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию.

Фото: Alexander Nemenov/ AFP Это рекордный показатель с начала пандемии. Ранее сообщалось, что в городе умер 71 пациент. Общее число скончавшихся от коронавируса с начала пандемии на территории Москвы достигло 1580 человек, пишет РИА Новости. В декабре прошлого года стало известно о вспышке пневмонии в многомиллионном китайском городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса 2019-nCoV (позднее получил наименование SARS-CoV-2), вызывающий болезнь COVID-19. В марте 2020 ВОЗ объявила пандемию коронавируса.