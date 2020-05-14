Россияне положительно оценили меры поддержки, предложенные Путиным
14.05.2020 20:37
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Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне положительно оценили выступление главы России Владимира Путина от 11 мая.
По результатам проведенного опроса:
- 72% опрошенных удовлетворены содержанием выступления президента;
- 80% респондентов положительно оценили решение об окончании периода нерабочих дней;
- 66% участников заявили о том, что российский лидер понимает проблемы людей и реально оценивает ситуацию в стране;
- 89% опрошенных поддержали меру по восстановления предприятий базовых отраслей экономики;
- 95% опрошенных выразили одобрение введению меры по выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет;
- 93% респондентов поддержали меру о двукратном увеличении пособия по уходу за ребенком;
- 92% участников опроса выразили удовлетворение мерой по единовременной выплате 5 тыс. рублей на детей до 3 лет;
- 76% респондентов положительно оценили меры по поддержке самозанятых;
- 75% опрошенных приветствуют увеличение числа тестов на COVID-19 до 300 тысяч в сутки;
- 72% респондентов положительно оценили программу поддержки занятости;
- 71% участников опроса поддержали наделение губернаторов специальными полномочиями;
- 81% респондентов сочли значимыми предложенные президентом меры поддержки населения;
- 66% положительно оценили меры поддержки бизнеса;
- 73% опрошенных заявили, что президент предпринимает все необходимое для того, чтобы нивелировать последствия эпидемии коронавируса;
- 67% считают, что президент контролирует ситуацию;
- а вот 17% респондентов не поддерживают предложенные Владимиром Путиным меры, пишет ТАСС.
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