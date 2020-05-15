Около 70% представителей МСП не могут получить гранты на зарплаты

Только 28% представителей МСП соответствуют тем критериям, согласно которым можно попасть в списки на получение безвозмездных государственных грантов на выплаты зарплат.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказал о том, как обстоят дела с получением малым и средним бизнесом государственных грантов на выплаты зарплат в размере одного МРОТ (12130 рублей) на сотрудника. По его словам, только 28% представителей МСП отвечают всем необходимым для получения грантов требованиям и, соответственно, попадают под выплаты. Титов подчеркнул недопустимость такой ситуации и отметил необходимость изменить критерии отбора компаний МСП для признания пострадавшими от коронавируса и выплаты грантов, пишет РБК.