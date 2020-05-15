В пельменях семи торговых марок обнаружена кишечная палочка

Пельмени всех семи торговых марок пельменей не прошли повторную проверку.

Специалисты Роскачества провели повторное исследование пельменей семи торговых марок, которые в прошлом году не прошли проверку. Повторное исследование, по словам экспертов, выявило еще больше проблем. Если ранее, в одной из марок пельменей были обнаружены антибиотики и повышенное содержание микроорганизмов, то в этом году все семь торговых марок содержат кишечную палочку, не содержат достаточного количества белка и не соответствуют заявленной маркировке. Также, в одной марке пельменей была обнаружена сальмонелла, пишет РИА Новости.

С результатами исследования можно ознакомиться на официальном сайте Роскачества.