Жириновский предложил сократить количество депутатов

По мнению лидера ЛДПР количество депутатов должно быть сокращено в два раза.

Количество депутатов в стране должно быть сокращено минимум в два раза. Так считает лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Своим мнением политик поделился в Twitter. По его словам, сокращение количество депутатов позволит сократить средства на их содержание, а также увеличить "дистанцию в местных парламентах".

Также, Жириновский высказался и по поводу выборов. Политик считает, что выборы должны проходить раз в два-три года, для того, чтобы меньше ходить на избирательные участки, пишет RT.