Архангельская область и Ненецкий автономный округ будут объединены

Объединение принесет экономическую выгоду регионам.

Врио губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа приняли решение об объединении регионов. Об этом РБК сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией. Известно, что сегодня, 13 мая, главы регионов обратятся к жителям и объявят о принятом решении. Объединение может произойти уже в текущем году.