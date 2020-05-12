Исследователи: ожирение увеличивает риск тяжелого течения COVID-19 у молодых

Ожирение может сделать инфекцию COVID-19 более тяжелой, говорится в материалах нового исследования, опубликованных в медицинском журнале The Lancet.

Ожирение способствует тяжелому течению COVID-19 у молодых людей.

Исследователи подсчитали, что в Италии средний возраст пациентов отделения реанимации составил 63 года и лишь 13% пациентов были моложе 51 года.

В Соединенных Штатах в конце марта 2020 года, больница имени Джонса Хопкинса начала принимать молодых пациентов в отделение интенсивной терапии, многие из которых также страдали ожирением, говорится в исследовании американских ученых.

«Опрос коллег, работающих в отделениях интенсивной терапии в других больницах по всей стране, дал аналогичные результаты», - отмечают исследователи.

Специалисты обнаружили, что в отделения интенсивной терапии шести американских клиник чаще поступали молодые люди с избыточным весом, проанализировав индекс возраста и массы тела 265 пациентов, инфицированных COVID-19.

Ожирение ухудшает иммунный ответ на вирусные инфекции и повышает риск развития ряда заболеваний, таких как диабет и гипертония, а также отрицательно влияет на сердечно-сосудистую функцию.

Исследователи пришли к выводу, что у молодых людей страдающих избыточным весом, инфекция COVID-19 может протекать более тяжело. По их мнению, такие люди входят в группу риска, и должны находиться под наблюдением, чтобы снизить распространенность тяжелой формы COVID-19.