Эксперт: на поддержку бизнеса и россиян понадобится триллион рублей

Примерно триллион рублей нужен будет для того, чтобы обеспечить меры поддержки бизнеса и жителей России, о которых в минувший понедельник заявил глава государства Владимир Путин.

О предполагаемой сумме, которая будет направлена на поддержку мер, озвученных главой государства, в разговоре с РИА Новости заявил генеральный директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Напомним, что Владимир Путин в понедельник выступил с обращением к гражданам России, в ходе которого он заявил об окончании в России периода нерабочих дней 12 мая. Также он проинформировал о мерах, направленных на поддержку семей с детьми, а также компаний малого и среднего бизнеса и самозанятых в условиях коронавирусной пандемии.

«По итогам выступления пока видится, что понадобится триллион», – спрогнозировал Журавлев.

Как считает эксперт, порядка миллиарда рублей необходимо будет для реализации мер поддержки врачей и медицинских работников. Примерно сто миллиардов рублей ежемесячно нужно будет выделить из бюджета на поддержку детей.