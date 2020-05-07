В Москве начнут отменять режим ограничений

Начиная с 12 мая в столице будут постепенно отменять меры, принятые для предотвращения распространения коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале первого этапа смягчения режима ограничений, введенного в столице из-за эпидемии коронавируса. По его словам, начиная с 12 мая начнут работать производственные и строительные предприятия, возобновится строительство дорог, школ, детских садов и других необходимых городу объектов. Но приступить к работе смогут не все. Сотрудники, у которых имеются хронические заболевания, и беременные женщины должны оставаться дома.

При этом мэр подчеркнул, что если ситуация с распространением коронавируса ухудшится, то все отмененные ограничение будут введены опять. Если же первый этап пройдет успешно, то можно будет приступать ко второму этапу снятия ограничений.

Собянин отметил, что запрет на работу для предприятий сфер торговли, общественного питания, услуг, культуры, спорта и образования продлен до 31 мая включительно, пишет RT.