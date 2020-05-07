Собянин: в Москве заражено коронавирусом порядка 300 тыс. человек

"Реальное число" инфицированных COVID-19 в Москве составляет порядка 300 тыс. человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал "реальное число" инфицированных коронавирусом в столице. Об этом столичный градоначальник рассказал в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, реальное количество заразившихся намного превышает количество зарегистрированных случаев инфицирования COVID-19. По подсчетам специалистов, в Москве заражено коронавирусом около 2-2,5% всего населения столицы, это порядка 300 тыс. человек, пишет РИА Новости.