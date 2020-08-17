Капитал страны
ENGLISH
17 АВГ, 19:40 МСК
USD (ЦБ) 73,3633
EUR (ЦБ) 86,2532
16+
Зависимость от Москвы усилилась. Регионам не хватает 400 млрд руб.
17 Августа 2020 294 0 Экономика
Суммарный дефицит российских регионов после пандемии коронавируса и закрытия экономики достиг 411 млрд руб. Об этом говорится в материалах Федерального казначейства. К кризису субъекты России подошли в крайне плохом финансовом состоянии: собственные резервы были только у 37 регионов из 85, однако у 43% субъектов денег хватило меньше, чем на месяц бюджетных расходов, а у 15 регионов резервы составляли менее 1% от всех доходов прошлого года. Федеральному центру пришлось увеличивать субсидии.
Москва подсадила регионы на субсидии
- Согласно статистике Федерального казначейства за июнь (за июль она пока не доступна), региональные бюджеты в сумме собрали 932,6 млрд руб. при расходах в 1,343 трлн руб. И это не удивительно – основные поступления в региональные бюджеты идут с налога на доходы физических лиц, а карантин и кризис в экономике ударили в первую очередь по доходам граждан.
- Всего пробоина в бюджетах субъектов оценивается в 30% от консолидированного бюджета (бюджета всех уровней). По итогам первого полугодия в большинстве своем профицитные в начале года регионы получили дефицит 213,7 млрд руб. С января по июль Москва выделила на помощь субъектам 841,6 млрд руб. субсидий.
- Из 85 регионов только у 35 на начало года были остатки средств на банковских депозитах и счетах в казначействе. Они составляли в среднем менее 5% от налоговых и неналоговых доходов за 2019 год. При этом у 43% регионов резервов было на меньше, чем месяц расходов, у каждого седьмого региона – меньше, чем на неделю. Денег на один-два дня было у 14 регионов.
- Окончания карантина не изменило экономическую ситуацию кардинально. Согласно индексу региональной экономической активности ВШЭ, в июне регионы были далеки от роста экономики – индекс составлял 24,6%, при этом после отметки в 50% фиксируется рост, а все, что ниже, оценивает степень сжатия. Эксперты ВШЭ отмечают, что в июне улучшения не было ни в одном из пяти важнейших секторов экономики и ни в одном из восьми федеральных округов.
- При этом и с федеральным бюджетом у властей не все в порядке: в июле из него потратили 2,006 трлн руб., а собрали в него всего 1,307 трлн руб. Дефицит увеличился до 699 млрд руб. за один месяц. Всего же за 7 месяцев бюджет потратил на 1,522 трлн руб. больше, чем в не было. Разницу в доходах и расходах покрывают за счет заимствований и резервов.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
13:27 В Краснодарском крае по Черноморскому побережью начал курсировать туристический ретро-поезд «Сочи»
12:41 В Приамурье удвоили инвестиции в строительство таможенного терминала и канатной дороги через Амур
14 АВГ, 16:30 ТОП-10 достижений недели: как в России улучшали мониторинг судов, обновляли ГРЭС и вели воду в Крым?
14 АВГ, 14:47 В Подмосковье крупный завод мороженого запустил новую линию и планирует создать до 3000 рабочих мест
14 АВГ, 11:45 Российские кинотеатры не получают обещанной госпомощи
Написать комментарий