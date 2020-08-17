Зависимость от Москвы усилилась. Регионам не хватает 400 млрд руб. 294 0 Экономика

Суммарный дефицит российских регионов после пандемии коронавируса и закрытия экономики достиг 411 млрд руб. Об этом говорится в материалах Федерального казначейства. К кризису субъекты России подошли в крайне плохом финансовом состоянии: собственные резервы были только у 37 регионов из 85, однако у 43% субъектов денег хватило меньше, чем на месяц бюджетных расходов, а у 15 регионов резервы составляли менее 1% от всех доходов прошлого года. Федеральному центру пришлось увеличивать субсидии.