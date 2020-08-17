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Зависимость от Москвы усилилась. Регионам не хватает 400 млрд руб.

17 Августа 2020 294 0 Экономика
Зависимость от Москвы усилилась. Регионам не хватает 400 млрд руб.

Суммарный дефицит российских регионов после пандемии коронавируса и закрытия экономики достиг 411 млрд руб. Об этом говорится в материалах Федерального казначейства. К кризису субъекты России подошли в крайне плохом финансовом состоянии: собственные резервы были только у 37 регионов из 85, однако у 43% субъектов денег хватило меньше, чем на месяц бюджетных расходов, а у 15 регионов резервы составляли менее 1% от всех доходов прошлого года. Федеральному центру пришлось увеличивать субсидии.

Москва подсадила регионы на субсидии

  • Согласно статистике Федерального казначейства за июнь (за июль она пока не доступна), региональные бюджеты в сумме собрали 932,6 млрд руб. при расходах в 1,343 трлн руб. И это не удивительно – основные поступления в региональные бюджеты идут с налога на доходы физических лиц, а карантин и кризис в экономике ударили в первую очередь по доходам граждан.
  • Всего пробоина в бюджетах субъектов оценивается в 30% от консолидированного бюджета (бюджета всех уровней). По итогам первого полугодия в большинстве своем профицитные в начале года регионы получили дефицит 213,7 млрд руб. С января по июль Москва выделила на помощь субъектам 841,6 млрд руб. субсидий.
  • Из 85 регионов только у 35 на начало года были остатки средств на банковских депозитах и счетах в казначействе. Они составляли в среднем менее 5% от налоговых и неналоговых доходов за 2019 год. При этом у 43% регионов резервов было на меньше, чем месяц расходов, у каждого седьмого региона – меньше, чем на неделю. Денег на один-два дня было у 14 регионов.
  • Окончания карантина не изменило экономическую ситуацию кардинально. Согласно индексу региональной экономической активности ВШЭ, в июне регионы были далеки от роста экономики – индекс составлял 24,6%, при этом после отметки в 50% фиксируется рост, а все, что ниже, оценивает степень сжатия. Эксперты ВШЭ отмечают, что в июне улучшения не было ни в одном из пяти важнейших секторов экономики и ни в одном из восьми федеральных округов.
  • При этом и с федеральным бюджетом у властей не все в порядке: в июле из него потратили 2,006 трлн руб., а собрали в него всего 1,307 трлн руб. Дефицит увеличился до 699 млрд руб. за один месяц. Всего же за 7 месяцев бюджет потратил на 1,522 трлн руб. больше, чем в не было. Разницу в доходах и расходах покрывают за счет заимствований и резервов.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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