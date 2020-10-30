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Зарплаты россиян рухнули рекордно. Но только не в госсекторе

30 Октября 2020 175 0 Экономика
Зарплаты россиян рухнули рекордно. Но только не в госсекторе

Российская официальная статистика фиксирует рост зарплат на 3,7% за год. Однако радоваться этому не стоит – с учетом накопленной инфляции реальный рост составил жалкие 0,1%. Проще говоря, зарплаты не выросли. Но в действительности все еще хуже – в государственном секторе они увеличились на 8% за год, тогда как в частных компаниях рухнули в среднем на 2,5%. В результате за счет зарплат чиновников и топ-менеджеров госкомпаний Росстат рисует благостную картину происходящего, которая является средней температурой по больнице.

От зарплаты до зарплаты все меньше зарплата

  • Средняя заработная плата в России в августе текущего года достигала 47659 руб. в месяц. Согласно Росстату, за год ее уровень вырос на 2688 руб., что составляет 3,7%. Однако инфляция в 3,6% съела весь рост и оставила от него ничтожные 0,1%.
  • При этом в государственном секторе зарплаты росли в 4,5 раза быстрее экономики и в 2,2 раза быстрее инфляции – на 7-8%. В то же время в частном секторе, более чутком к состоянию экономики и инфляции, они обрушились рекордно с 2016 года – на 2,5%.
  • По данным Центробанка, зарплаты резко упали в торговле, транспорте, строительстве, обрабатывающей промышленности, гостиничном и ресторанном бизнесе. Во всех этих отраслях зарплаты осенью 2020 года ниже, чем были год назад.
  • Центр стратегических разработок в октябре провел опрос, который показал, что бизнесу приходится урезать зарплаты из-за потери выручки и налоговых долгов перед государством. Каждая пятая компания испытывает колоссальные трудности с выплатами в бюджет и может обанкротиться. Правительство отказывается от продления налоговых каникул, что только усугубляет ситуацию.
  • По словам эксперта ВШЭ Владимира Саськова, налоговая база у компаний сформирована, но клиенты и поставщики задерживают оплату за услуги или товары, что приводит их к дилемме: платить налоги надо, а платить нечем. Подобная проблема сейчас стоит перед большинством представителей среднего бизнеса, оставленных без поддержки властей.
  • Согласно опросу Центра конъюнктурных исследований ВШЭ, в третьем квартале 38% россиян жаловались на падение уровня жизни, 23% готовились к дальнейшему ухудшению материального положения. При этом 68% негативно отзываются о ситуации в экономике, а 36% ждут дальнейшей деградации.
  • Власти оставили россиян и бизнес почти без поддержки. Результат этого печальный – во втором квартале доходы россиян обрушились на 8,4%, чего не было с 1998 года, а в третьем квартале – еще на 4,8%. По итогам года граждане потеряют от 3 до 4% доходов по сравнению с 2019 годом. Это около 2 трлн руб. реальных денег, что сопоставимо с месяцем товарооборота всей розницы в России, отмечают эксперты ВШЭ.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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