Зарплаты россиян рухнули рекордно. Но только не в госсекторе 175 0 Экономика

Российская официальная статистика фиксирует рост зарплат на 3,7% за год. Однако радоваться этому не стоит – с учетом накопленной инфляции реальный рост составил жалкие 0,1%. Проще говоря, зарплаты не выросли. Но в действительности все еще хуже – в государственном секторе они увеличились на 8% за год, тогда как в частных компаниях рухнули в среднем на 2,5%. В результате за счет зарплат чиновников и топ-менеджеров госкомпаний Росстат рисует благостную картину происходящего, которая является средней температурой по больнице.