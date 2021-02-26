Зафиксировано рекордное замедление Гольфстрима. Ученые ожидают изменения погоды на планете 285 0 Наука и технологии

Две независимые группы ученых зафиксировали рекордное замедление северо-атлантического течения Гольфстрим. Эксперты считают, что причиной стало вмешательство человека. По их мнению, в том случае, если Гольфстрим остановится, погода на планете серьезно изменится.