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Зафиксировано рекордное замедление Гольфстрима. Ученые ожидают изменения погоды на планете
26 Февраля 2021 285 0 Наука и технологии
Две независимые группы ученых зафиксировали рекордное замедление северо-атлантического течения Гольфстрим. Эксперты считают, что причиной стало вмешательство человека. По их мнению, в том случае, если Гольфстрим остановится, погода на планете серьезно изменится.
- Согласно публикации Financial Times, авторы которой ссылаются на два независимых исследования ученых. Специалисты зафиксировали сильнейшее за всю историю наблюдений замедление северо-атлантического течения Гольфстрим.
- Причем негативная тенденция затронула всю систему атлантических течений, включая восточное побережье Северной Америки, северо-западное побережье Африки, Западную Европу, Скандинавию, Баренцево море и Северный Ледовитый океан.
- Отмечается, что замедление не соответствует прогнозам ученых, так как оно произошло слишком рано и слишком стремительно. И эксперты связывают такое поведение Гольфстрима с деятельностью человека, которая способствует выбросу парниковых газов в атмосферу, а также таянием ледников, включая и ледяной щит Гренландии.
- По словам Стефана Рамсторфа из Потсдамского института исследований воздействия климата, течение уже замедлилось более чем на 15%, что приведет к глобальным климатическим изменениям на планете, и мы все это видим по участившимся в последние годы погодным аномалиям.
- Ученые считают, если ситуация с глобальным потеплением не изменится в самое ближайшее время, то течение Гольфстрим остановится или изменит свою траекторию. Что может привести к более суровым зимам в Западной Европе, более быстрому повышению уровня моря у Восточного побережья США и негативному влиянию на ситуацию с тропическими дождями, пишет РБК.
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- Ранее "Капитал страны" писал, что из-за глобального потепления северные озера стали терять ледяной покров, что может привести к сокращению питьевой воды на планете. При этом известно, что уже созданы специальные аппараты, способные очищать воздух от СО2, но ученые сомневаются, что существующих усилий человечества достаточно для остановки глобального потепления.
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