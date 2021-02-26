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Зафиксировано рекордное замедление Гольфстрима. Ученые ожидают изменения погоды на планете

26 Февраля 2021 285 0 Наука и технологии
Зафиксировано рекордное замедление Гольфстрима. Ученые ожидают изменения погоды на планете

Две независимые группы ученых зафиксировали рекордное замедление северо-атлантического течения Гольфстрим. Эксперты считают, что причиной стало вмешательство человека. По их мнению, в том случае, если Гольфстрим остановится, погода на планете серьезно изменится.

  • Согласно публикации Financial Times, авторы которой ссылаются на два независимых исследования ученых. Специалисты зафиксировали сильнейшее за всю историю наблюдений замедление северо-атлантического течения Гольфстрим. 
  • Причем негативная тенденция затронула всю систему атлантических течений, включая восточное побережье Северной Америки, северо-западное побережье Африки, Западную Европу, Скандинавию, Баренцево море и Северный Ледовитый океан.
  • Отмечается, что замедление не соответствует прогнозам ученых, так как оно произошло слишком рано и слишком стремительно. И эксперты связывают такое поведение Гольфстрима с деятельностью человека, которая способствует выбросу парниковых газов в атмосферу, а также таянием ледников, включая и ледяной щит Гренландии. 
  • По словам Стефана Рамсторфа из Потсдамского института исследований воздействия климата, течение уже замедлилось более чем на 15%, что приведет к глобальным климатическим изменениям на планете, и мы все это видим по участившимся в последние годы погодным аномалиям. 
  • Ученые считают, если ситуация с глобальным потеплением не изменится в самое ближайшее время, то течение Гольфстрим остановится или изменит свою траекторию. Что может привести к более суровым зимам в Западной Европе, более быстрому повышению уровня моря у Восточного побережья США и негативному влиянию на ситуацию с тропическими дождями, пишет РБК.

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  • Ранее "Капитал страны" писал, что из-за глобального потепления северные озера стали терять ледяной покров, что может привести к сокращению питьевой воды на планете. При этом известно, что уже созданы специальные аппараты, способные очищать воздух от СО2, но ученые сомневаются, что существующих усилий человечества достаточно для остановки глобального потепления. 
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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