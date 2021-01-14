Земля может лишиться питьевой воды. Северные озера теряют ледяной покров

Исследователи из Йоркского университета обнаружили, что около 5700 озер в Северном полушарии могут навсегда потерять ледяной покров в этом столетии, 179 из них - в следующем десятилетии, при нынешних выбросах парниковых газов, несмотря на возможный полярный вихрь в этом году.

Эти озера включают большие заливы, которые присутствуют в некоторых из самых глубоких Великих озер, таких, как озеро Верхнее и озеро Мичиган. Они могут навсегда освободиться ото льда к 2055 году, если ничего не будет сделано для ограничения выбросов парниковых газов, или к 2085 году с умеренными изменениями.

Многие из этих озер, которые, по прогнозам, перестанут замерзать, находятся рядом с большими популяциями людей и являются важным источником питьевой воды. Потеря льда может повлиять на количество и качество воды.

«Нам нужен лед на озерах, чтобы уменьшить и минимизировать испарение зимой», - говорит ведущий исследователь Сапна Шарма, доцент факультета естественных наук. «Без ледяного покрова скорость испарения увеличится, а уровень воды снизится. Мы потеряем пресную воду, которая нам нужна для питья и повседневной деятельности. Ледяной покров чрезвычайно важен как с экологической, так и с социально-экономической точки зрения».

Исследователи, в том числе постдокторанты Кевин Благрейв и Алессандро Филаццола, изучили 51000 озер в Северном полушарии, чтобы спрогнозировать, станут ли эти озера свободными ото льда, используя годовые прогнозы зимней температуры с 2020 по 2098 год с 12 сценариями изменения климата.

«В связи с увеличением выбросов парниковых газов мы ожидаем большего увеличения зимних температур воздуха, которые, как ожидается, будут расти намного сильнее, чем летние температуры в Северном полушарии», - говорит Филаццола. «Именно это потепление на пару градусов в результате выбросов углерода приведет к потере озерного льда в будущем».

Наиболее подвержены риску озера в южных и прибрежных районах Северного полушария, некоторые из которых входят в число крупнейших озер в мире.

«Это довольно драматично для некоторых из этих озер, которые часто замерзают, но через несколько десятилетий перестают замерзать на неопределенный срок», - говорит Филаццола. «Сильно шокирует то, что озеро, которое обычно замерзает, больше не замерзает».

Исследователи обнаружили, что при температуре воздуха выше -0,9 C большинство озер больше не замерзают. Для неглубоких озер температура замерзания может составлять ноль градусов или немного выше. Большие и глубокие озера требуют более низких температур, чтобы замерзнуть (некоторые до -4,8 C).

«Ледяной покров также важен для поддержания качества нашей пресной воды», - говорит Шарма.

В годы, когда нет ледяного покрова или когда лед тает раньше, наблюдались более высокие температуры воды летом, увеличение темпов первичной продукции, роста растений, а также учащение цветения водорослей, некоторые из которых могут быть токсичными, пишет ScienceDaily.