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За газификацию страны россияне заплатят 1 трлн рублей
25 Ноября 2020 192 0 Экономика
Президент Владимир Путин поставил перед «Газпромом» и правительством амбициозную задачу – довести уровень газификации России до 83% к 2030 году. Общая стоимость программы оценивалась в 2 трлн руб. за десять лет. Однако, как пишут «Известия», 1 трлн руб. чиновники и представители «национального достояния» так и не нашли. Все варианты, за счет которых может быть профинансирована «социальная» программа, сводятся к одному – кошелькам россиян, причем всех, а не только тех, кто в своих селах и на дачах получит газ.
Один триллион возьмут с граждан
- До конца года Минэнерго совместно с «Газпромом» должны представить президенту план газификации России до 2030 года. На текущий момент газификация исполнена на 70,1%. К 2026 году она, по поручению Путина, должна достигнуть 76,5%, а к 2030 году – 83%. Стоимость проекта, который был изначально призван компенсировать газовой монополии потери на внешних рынках, составляет 2 трлн руб. на весь период реализации.
- Однако, как пишут «Известия» со ссылкой на источник в Минэнерго, источники финансирования найдены только в размере 1 трлн руб., еще 1 трлн предстоит где-то взять. Рассматриваются следующие варианты: выпуск бессрочных облигаций монополии, использование спецнадбавки на тариф до введения акциза на газ и ускоренная индексация оптовых цен.
- Две последние меры – крайне непопулярны в народе и могут привести к росту стоимости электроэнергии. Поэтому чиновники и представители монополии не спешат их принимать. При этом уже сделаны все необходимые расчеты: спецнадбака на транспортировку газа принесет за 10 лет 120-130 млрд руб., а увеличение оптовых цен на 2% – 400 млрд.
- Правда, программа газификации была заявлена президентом Путиным как «социально ориентированная» и не должна привлекать средства граждан, а также ложится на них дополнительной финансовой нагрузкой. Это ставит в тупик правительственных чиновников – даже бессрочные облигации будут выпускаться для привлечения пенсионных накоплений граждан. Развязку этой истории мы увидим уже в конце декабря, когда Путину предложат конкретный документ, из которого и будет ясно, во сколько обойдется газификация россиянам.
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