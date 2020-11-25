За газификацию страны россияне заплатят 1 трлн рублей 192 0 Экономика

Президент Владимир Путин поставил перед «Газпромом» и правительством амбициозную задачу – довести уровень газификации России до 83% к 2030 году. Общая стоимость программы оценивалась в 2 трлн руб. за десять лет. Однако, как пишут «Известия», 1 трлн руб. чиновники и представители «национального достояния» так и не нашли. Все варианты, за счет которых может быть профинансирована «социальная» программа, сводятся к одному – кошелькам россиян, причем всех, а не только тех, кто в своих селах и на дачах получит газ.