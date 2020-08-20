За деньгами сдающих квартиры россиян пришли. Власти возьмут с них 200 млрд руб. 428 0 Экономика

В России сдается 5,2 млн квартир, подсчитали в Минстрое. Сейчас это почти на 100% серые сделки. Но если обелить рынок аренды, можно получать в бюджет 200 млрд руб. в год. Для этого Госдуме дано поручение принять осенью законопроект о создании федеральной платформы-агрегатора по обязательному учеты арендных отношений. Слово «обязательный» во всем этом громоздком названии ключевое.