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За деньгами сдающих квартиры россиян пришли. Власти возьмут с них 200 млрд руб.

20 Августа 2020 428 0 Экономика
За деньгами сдающих квартиры россиян пришли. Власти возьмут с них 200 млрд руб.

В России сдается 5,2 млн квартир, подсчитали в Минстрое. Сейчас это почти на 100% серые сделки. Но если обелить рынок аренды, можно получать в бюджет 200 млрд руб. в год. Для этого Госдуме дано поручение принять осенью законопроект о создании федеральной платформы-агрегатора по обязательному учеты арендных отношений. Слово «обязательный» во всем этом громоздком названии ключевое.

Нашли еще один источник дохода

  • Плохая новость для всех собственников жилья, сдающих его в аренду, пришла от гендиректора госкорпорации ДОМ.РФ Виталия Мутко. Он сообщил о создании до конца года новой платформы по регистрации арендных сделок. Проект заработает с 2021 года и станет обязательным для рынка жилья.
  • По словам Мутко, платформа будет «способствовать формированию в стране цивилизованного рынка арендного жилья». Арендодатели смогут пользовать «различными удобными сервисами» на портале. Однако главное его цель – взять с россиян больше денег в бюджет.
  • Представитель ДОМ.РФ рассказал РБК, что при сдаче жилья можно будет рассчитать налоговый режим – самозяныте, ИП или обычный. Платформа будет связана с налоговой службой и государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства. Минстрой уже рассматривает соответствующий закон, а Госдума собирается его принять осенью.
  • Чиновники торопятся, поскольку проект может принести 200 млрд руб. налогов в год, а Мутко сможет представить Путину его как собственную заслугу в пополнении казны в кризис. Однако чиновники боятся заострять внимание на налогах, так как это вызовет негатив. Власти будут петь песню о «безопасности сдачи и снятия квартир», а также предоставлении «комплекса сопутствующих услуг». Естественно, за деньги россиян.
  • Власти считают, что на сложившемся рынке арендного жилья арендаторам все еще нужны четкие и прозрачные правила съема квартир, а арендодателю – безопасность его жилья. То, что люди сами решили эти вопросы, в министерских кабинетах делают вид, что не знают. Более того, власти хотят знать, «кто и где живет», чтобы вся информация была у МВД и миграционной службы.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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