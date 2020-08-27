За биологическое и химическое оружие. На фоне Навального США ввели санкции 929 0 Политика

На фоне инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным США ввели санкции в отношении пяти научно-исследовательских институтов России. Один из них работал над вакциной от коронавируса. Вашингтон считает, что Россия так и не закрыла программу химического оружия, а также сохраняет большие арсеналы биологического оружия. Более того, по мнению американцев, многие фармацевтические программы России могут иметь боевые цели.