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За биологическое и химическое оружие. На фоне Навального США ввели санкции

27 Августа 2020 929 0 Политика
За биологическое и химическое оружие. На фоне Навального США ввели санкции

На фоне инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным США ввели санкции в отношении пяти научно-исследовательских институтов России. Один из них работал над вакциной от коронавируса. Вашингтон считает, что Россия так и не закрыла программу химического оружия, а также сохраняет большие арсеналы биологического оружия. Более того, по мнению американцев, многие фармацевтические программы России могут иметь боевые цели.

Навальный пришелся кстати

  • Согласно заявлению Минторга США на сайте Федерального реестра, санкции введены против двух институтов Минобороны, среди которых 48-ой ЦНИИИ, разрабатывавший вместе с исследовательским центром Гамалеи российскую вакцину от коронавируса. Кроме этого под ограничения попали 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны и государственный НИИ органической химии и технологии.
  • США запретили продавать американские товары и технологии всем перечисленным организациям. Запрет распространяется и на посредников из других стран. Предполагается, что подобная мера осложнит или свернет работу институтов.
  • Организации, против которых введены санкции, подозреваются в развитии программы химического оружия. По Конвенции 1972 года Россия обязалась уничтожить арсенал химического и биологического оружия. Но, как заявил Госдепартамент США в апреле, Москва этого так и не сделала.
  • Еще в 1997 году Россия признавала наличие 40 тыс. тонн отравляющих веществ и пообещала уничтожить весь запас к 2015 году. Однако в 2020 году США не могут подтвердить выполнение Россией своих обязательств. В Вашингтоне допускают, что объекты разработки и производства химоружия, а также их склады так и не были ликвидированы.
  • Фармацевтические программы указанных институтов, принадлежащих Минобороны, по мнению Госдепа, могут иметь боевые цели. Россия обвиняется в нарушении Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия, которая была принята в 1975 году. США выражает обеспокоенность отказом России исполнять международные соглашения.
  • По данным врачей немецкой клиники «Шарите», оппозиционер Алексей Навальный мог быть отравлен боевым веществом типа «Новичок». США готовят и другие санкции в ответ на случившееся, если Россия не начнет расследование покушения на жизнь политика.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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