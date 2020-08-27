Капитал страны
ENGLISH
27 АВГ, 14:03 МСК
USD (ЦБ) 73,3633
EUR (ЦБ) 86,2532
16+
За биологическое и химическое оружие. На фоне Навального США ввели санкции
27 Августа 2020 929 0 Политика
На фоне инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным США ввели санкции в отношении пяти научно-исследовательских институтов России. Один из них работал над вакциной от коронавируса. Вашингтон считает, что Россия так и не закрыла программу химического оружия, а также сохраняет большие арсеналы биологического оружия. Более того, по мнению американцев, многие фармацевтические программы России могут иметь боевые цели.
Навальный пришелся кстати
- Согласно заявлению Минторга США на сайте Федерального реестра, санкции введены против двух институтов Минобороны, среди которых 48-ой ЦНИИИ, разрабатывавший вместе с исследовательским центром Гамалеи российскую вакцину от коронавируса. Кроме этого под ограничения попали 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны и государственный НИИ органической химии и технологии.
- США запретили продавать американские товары и технологии всем перечисленным организациям. Запрет распространяется и на посредников из других стран. Предполагается, что подобная мера осложнит или свернет работу институтов.
- Организации, против которых введены санкции, подозреваются в развитии программы химического оружия. По Конвенции 1972 года Россия обязалась уничтожить арсенал химического и биологического оружия. Но, как заявил Госдепартамент США в апреле, Москва этого так и не сделала.
- Еще в 1997 году Россия признавала наличие 40 тыс. тонн отравляющих веществ и пообещала уничтожить весь запас к 2015 году. Однако в 2020 году США не могут подтвердить выполнение Россией своих обязательств. В Вашингтоне допускают, что объекты разработки и производства химоружия, а также их склады так и не были ликвидированы.
- Фармацевтические программы указанных институтов, принадлежащих Минобороны, по мнению Госдепа, могут иметь боевые цели. Россия обвиняется в нарушении Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия, которая была принята в 1975 году. США выражает обеспокоенность отказом России исполнять международные соглашения.
- По данным врачей немецкой клиники «Шарите», оппозиционер Алексей Навальный мог быть отравлен боевым веществом типа «Новичок». США готовят и другие санкции в ответ на случившееся, если Россия не начнет расследование покушения на жизнь политика.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
12:39 В Магнитогорске запустили первый на Урале завод по производству СПГ для криозаправок экотранспорта
10:53 В Туле создали приборы для реанимации и реабилитации при пересадке органов, не имеющие аналогов в РФ
26 АВГ, 13:37 В Ивановской области начали возрождать крупнейшее в РФ промышленное производство технической конопли
26 АВГ, 12:59 В Поморье стартовало строительство крупнейшей на Крайнем Севере роботизированной молочной мегафермы
26 АВГ, 12:07 В Кузбассе открыли крупнейший в мире техцентр БЕЛАЗ, создав 300 рабочих мест и побив рекорд Гиннесса
25 АВГ, 16:42 На Ямале добыта первая нефть в северной части одного из самых крупных месторождений Арктики
25 АВГ, 16:19 В Челябинской области запустили уникальное и единственное в РФ производство огнеупорных продуктов
25 АВГ, 14:59 Курганские машиностроители произвели беспилотный автокомплекс для тушения пожаров в опасных условиях
Написать комментарий