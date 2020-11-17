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Выплаты по советским вкладам отложили до 2024 года

17 Ноября 2020 206 0 Экономика

Компенсации по советским вкладам государство начнет выплачивать не раньше 1 января 2024 года. Об этом говорится в законопроекте, который во втором чтении приняла Госдума. Документ пойдет в связке с проектом федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, что исключит выделение средств на выплату компенсаций. Впрочем, ничего нового не произошло – власти продлевают запрет на выплаты компенсаций с 2003 года.

Советских вкладов россияне не увидят до 2024 года

  • Россиянам снова отказали в выплате компенсаций за их вклады в Сбербанке России, которые были у них до 20 июня 1991 года. По новому законопроекту, который Госдума приняла во втором чтении, вопрос выплат откладывается до 1 января 2024 года.
  • Государство обязалось вернуть вклады в Сбербанке России до 20 июня 1991 года в 1995 году. На этот счет есть отдельный закон, в котором гарантируется сохранность сбережений и их возврат. Закон затрагивает как вклады по договорам личного страхования, так и государственные ценные бумаги СССР и РСФСР.
  • Сбережения должны быть переведены в долговые обязательства России с использованием долгового рубля. Стоимость одного долгового рубля должна рассчитываться, исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого набора продуктов и его базовой стоимости. По расчетам финансового блока правительства, что общая сумма сбережений равнялась 345,54 млрд руб., а один долговой рубль – 31,51 нынешнему рублю.
  • В правительстве подсчитали, что если перевести размер сбережений россиян на момент 1991 года в обязательства России, то правительству потребуется в 2021 году выплатить 48,14 трлн руб., в 2022 году – 50,10 трлн руб., в 2023-м – 52,10 трлн. Таких денег у властей нет. Для сравнения: «кубышка» Фонда национального благосостояния составляет всего 13 трлн руб., из которых ливкидны только 9 трлн.
  • Поэтому с 2003 года правительство замораживает выплаты компенсаций. Чиновники ссылаются на то, что у властей нет законов, которые бы регламентировали порядок применения долгового рубля, а также перевод вкладов в долговые обязательства России. Открыто говорится и об отсутствии средств на выплаты.
  • Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал правительству в 2017, 2018 и 2019 годах внести законопроект об исполнении обязательств России по возвращению вкладов. Но кабинет министров его так и не подготовил. Все, что остается Госдуме, «повторно рекомендовать» правительству внести такие законопроекты на ее рассмотрение. Но все это, в терминах футбола, похоже на «договорной матч».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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