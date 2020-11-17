Выплаты по советским вкладам отложили до 2024 года 206 0 Экономика

Компенсации по советским вкладам государство начнет выплачивать не раньше 1 января 2024 года. Об этом говорится в законопроекте, который во втором чтении приняла Госдума. Документ пойдет в связке с проектом федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, что исключит выделение средств на выплату компенсаций. Впрочем, ничего нового не произошло – власти продлевают запрет на выплаты компенсаций с 2003 года.