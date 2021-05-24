Выплаты на продукты, а не регулирование цен. Властям предложили сменить подход 385 1 Экономика

Правительству предложили пересмотреть подход к борьбе с инфляцией. Необходимо отказаться от неэффективного регулирования цен и перейти к адресной поддержке нуждающихся россиян. С такой идеей выступила Торгово-промышленная палата России.