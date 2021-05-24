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Выплаты на продукты, а не регулирование цен. Властям предложили сменить подход

24 Мая 2021 385 1 Экономика
Выплаты на продукты, а не регулирование цен. Властям предложили сменить подход

Правительству предложили пересмотреть подход к борьбе с инфляцией. Необходимо отказаться от неэффективного регулирования цен и перейти к адресной поддержке нуждающихся россиян. С такой идеей выступила Торгово-промышленная палата России.

Целевые выплаты вместо регулирования

  • Торгово-промышленная палата РФ направила на рассмотрение Госдумы резолюцию «О государственном регулировании цен на продукты питания: проблемы, вызовы, решения». В ней предлагается изменить текущий подход регулирования цен на продовольствие «в пользу более эффективных механизмов, не затрагивающих напрямую экономики ни торговли, ни поставщиков», цитирует ТАСС документ.
  • В качестве альтернативы Палата называет поддержку производителей, в частности выплаты компенсаций за растущие издержки, а также программы адресной помощи гражданам. В ТПП отмечают, что административное регулирование цен не является эффективной мерой социальной поддержки россиян с низкими доходами.
  • Временные результаты ограничения в будущем будут обнулены «негативными последствиями». Более того, регулирование цен создает потенциальные риски для развития производства и благосостояния граждан, говорится в резолюции ТПП. Авторы документа со ссылкой на исторический и международный опыт предупреждают: «Попытки "ручного" регулирования розничных или отпускных цен в конечном итоге приводят к стагнации потребительского рынка или дефициту».
  • Властям следует назначить выплаты на покупку продовольствия для граждан в трудной жизненной ситуации, а также для тех, кто зарегистрирован на бирже труда, и для семей, в которых доходы не превышают прожиточный минимум. Производителей же можно поддержать «через действующие механизмы контроля закупочных цен на горюче-смазочные материалы, механизмы льготного кредитования, страхования урожая».

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  • Практика фиксации цен на сахар уже привела к тому, что производители прогнозируют «запредельную» цену на товар в 2022 году. Цена вырастет из-за ограничений, действующих с декабря 2020-го по 1 июня 2021 года, а также в связи с неурожаем. Попытки властей решить проблему за счет интервенционного фонда не улучшит ситуации. В целом же меры правительства неэффективны – по итогам первого квартала 2021 года стоимость 24 базовых продуктов выросла на 15,6%, что в 2,7 раза выше общего уровня инфляции.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
09:27 1 0
И.И..:

деньги госмонополия будет брать со всех, а выплаты производить ограниченному кругу лиц, замечательно. нищета будет плодиться и далее и вина в том руководства, ведущую циничную политику тотальной лжи столетиями.

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