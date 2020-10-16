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Второй карантин не переживут. Предприниматели испугались планов власти
16 Октября 2020 2330 0 Экономика
Предприниматели по всей России фиксируют падение спроса на товары и услуги более чем вдвое и больше всего опасаются повторного карантина этой осенью. Большинству не нужны льготные кредиты или стимулирование спроса – лучшей мерой поддержки многие считают отказ от закрытия бизнеса на еще один карантин. Если же локдаун из-за коронавируса будет объявлен, две трети компаний имеют шансы выжить не более 50%.
Лишь бы не было карантина
- Бизнес-омбудсмен Борис Титов провел мониторинг эффективности мер господдержки среди 3 тыс. предпринимателей из 85 регионов России. Предпринимателей спрашивали о потребительском спросе, налоговой нагрузке, выплате зарплат, взаимодействии с контрагентами, желаемых мерах поддержки и ближайших перспективах.
- Главной своей проблемой предприниматели назвали падение спроса (67%). Более половины, 51,95% опрошенных отметили, что по итогам 2020 года спрос на их продукцию или услуги упадет более чем вдвое по сравнению с 2019 годом. Еще 32,48% прогнозируют сокращение спроса на 20-50%, а 12,19% уверены в сохранении спроса или падении не более чем на 20%. Лишь 3,38% убеждены, что спрос вырастет.
- Каждого четвертого предпринимателя (26%) беспокоит «невозможность платить налог на имущество или платежи по договору». Такое же количество (26%) волнует «невозможность платить заработную плату и налоги с фонда оплаты труда». Примерно столько же (25%) предпринимателей сталкиваются с «неплатежами со стороны контрагентов».
- Большинство предпринимателей (70%) считают необходимым снизить налоговую нагрузку (правительство ее, наоборот, повышает по всем фронтам). Также 68% называют лучшей мерой поддержки – «не закрывать бизнес на карантин». Льготных кредитов ожидают 35% респондентов, а стимулирования спроса – 28%.
- При этом шанс на выживание при повторном карантине 74% предпринимателей оценивают всего в 50% и ниже. Из них 17% уверены, что не переживут повторного локдауна. Тем не менее власти обсуждают возможность введения карантина со 2 ноября из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом – суточный рост уже превысил 15 тыс. человек, и это требует от власти искать решение проблемы. Впрочем, закрывать экономику полностью никто не собирается. Весенний карантин обошелся в 8 трлн руб. Больше такого запаса прочности у российской экономики нет.
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