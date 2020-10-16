Второй карантин не переживут. Предприниматели испугались планов власти 2330 0 Экономика

Предприниматели по всей России фиксируют падение спроса на товары и услуги более чем вдвое и больше всего опасаются повторного карантина этой осенью. Большинству не нужны льготные кредиты или стимулирование спроса – лучшей мерой поддержки многие считают отказ от закрытия бизнеса на еще один карантин. Если же локдаун из-за коронавируса будет объявлен, две трети компаний имеют шансы выжить не более 50%.