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Путин повысил три налога. На очереди еще три
16 Октября 2020 1442 0 Экономика
Президент Владимир Путин повысил налоговую нагрузку на крупный и малый бизнес и в ближайшее время собирается увеличить акцизы на табак, ввести прогрессивный НДФЛ и новый налог на вклады больше 1 млн руб. Повышение налогов президент назвал «справедливым шагом», не найдя других аргументов, кроме абстрактной справедливости. При этом большинство стран в кризис снижают налоги, чтобы помочь экономике вырасти. Но министр экономики уже назвал текущий кризис – «новой реальностью», в которой россиянам придется жить.
Президент высоких налогов
- Путин подписал три закона о повышении налогов, которые коснутся как крупный бизнес, так и обычных индивидуальных предпринимателей. Производители удобрений и металлурги получили от президента увеличение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 3,5 раза.
- Это означает, что при добыче калийных и природных солей, бокситов, горнорудного неметаллического сырья, нефелинов, железной руды, кондиционных руд цветных металлов, хлористого натрия и так далее компании должны будут платить НДПИ с рентным коэффициентом 3,5. По расчетам Минфина, это даст бюджету 56 млрд руб. в 2021 году.
- Нефтяникам придется попрощаться с льготами по НДПИ и экспортной пошлиной для сверхвязкой нефти, а также для нефти с истощенных месторождений, которые выработаны более чем на 80%. Это принесет уже более существенную сумму – 218 млрд руб. в следующем году.
- Индивидуальные предприниматели столкнутся с повышением тарифов на 2022 и 2023 годы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и обязательное медицинское страхование (ОМС). Теперь страховые взносы на ОПС будут определяться доходами ИП – при доходе в 300 тыс. руб. и менее за расчетный период необходимо будет уплачивать фиксированную ставку страхового взноса – 32448 руб. Но при доходе более 300 тыс. к фиксированному размеру придется доплачивать 1% от суммы свыше 300 тыс.
- В 2021 году фиксированный размер взносов не изменится, но в 2022-м он вырастет до 34445 руб., а в 2023-м – до 36723 руб. Точно так же вырастут взносы на ОМС – в 2021 году они будут прежними – 8246 руб., в 2022-м – 8766 руб., а в 2023-м – 9119 руб.
- Всего за счет повышения налогового бремени на экономику Минфин собирается увеличить сборы на 1 трлн руб. – до 18,8 трлн руб. Еще на 2 трлн руб. ведомство сократит расходы, что эксперты называют неразумной политикой, противоречащей задаче развития и роста.
- При этом от нефти и газа бюджет получит всего 6 трлн руб. Около 70% доходов бюджета должны будут обеспечить несырьевые сектора экономики. В связи с этим россиянам пора вспомнить принцип – нет налогов без представительства. Поскольку помимо прямых налогов растут и косвенные. Так, например, Путин ввел налог на воду и отдал доходы от него в частные руки.
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