Путин повысил три налога. На очереди еще три 1442 0 Экономика

Президент Владимир Путин повысил налоговую нагрузку на крупный и малый бизнес и в ближайшее время собирается увеличить акцизы на табак, ввести прогрессивный НДФЛ и новый налог на вклады больше 1 млн руб. Повышение налогов президент назвал «справедливым шагом», не найдя других аргументов, кроме абстрактной справедливости. При этом большинство стран в кризис снижают налоги, чтобы помочь экономике вырасти. Но министр экономики уже назвал текущий кризис – «новой реальностью», в которой россиянам придется жить.