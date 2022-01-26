«Все будут молчать»: Олигархи России боятся публично осуждать решение Путина по Украине
26 Января 2022 374 4 Экономика
Российские миллиардеры и представители крупного бизнеса не хотят войны с Украиной, но боятся публично осуждать действия президента Владимира Путина. «Бизнес-сообщество будет обсуждать войну только на своих кухнях. Все будут молчать на публике», – рассказал один инвестбанкир, пожелавший остаться анонимным. По подсчетам Forbes, стягивание войск к границе Украины уже обошлось российским миллиардерам в 28 млрд долларов.
Молчаливые олигархи Путина
- Президент Владимир Путин перебросил к границе Украины 100-тысячную армию и выставил НАТО ультиматум – альянс должен вернуться на границы 1997 года и отказаться от приема в свой состав Украины и Грузии. Рост геополитической напряженности, для которой не было реального повода, обрушил рубль и капитализацию крупнейших компаний России, а миллиардеры, по подсчетам Forbes, потеряли 28 млрд долларов с начала года.
- При этом санкции, которые подготовил Запад, отрежут Россию от мировой финансовой системой и могут оставить без нефтедолларов. Более того, они ударят как по самому Путину и его окружению, так и по ключевым миллиардерам. Однако никто из российских олигархов и крупных бизнесменов и не подумал в этой ситуации выступить с критикой действий Путина.
- «Хотя никто не хочет войны, не ждите, что крупный бизнес встанет и выскажет свое несогласие», – пишет The Moscow Times со ссылкой на одного инвестбанкира, который пожелал остаться неназванным. «Мы стали пассажирами. Бизнес-сообщество будет обсуждать войну только на своих кухнях. Все будут молчать на публике», – заключил банкир.
- Еще год назад глава Счетной палаты Алексей Кудрин предрекал России судьбу СССР, если она продолжит воинственную политику, которая якобы делает страну великой. Самый богатый человек России – Алексей Мордашов говорил о «катастрофе», если политический курс Москвы приведет Россию в международную изоляцию. Но сегодня эти люди не желают открыто критиковать действия Кремля.
- «У нас связаны руки», – сказал бывший участник списка Forbes. По его словам, крупного бизнесу просто придется пережить геополитическое обострение. Он отметил, что что-либо планировать сейчас невозможно – никто не знает, на что пойдет Кремль и какой ответ на это даст Запад. Спасать активы в России от последствий возможной войны поздно, считает бизнесмен. Российские компании с начала года уже потеряли 150 млрд долларов, а их акции обрушились на 33% с октября.
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- По словам московского чиновника, он еще в декабре переговорил с ребятами, которые непосредственно причастны к Донбассу. После этого он «перевел все свои активы в доллары и продал свои российские акции». Масштабы бедствия демонстрирует отток капитала из России: если за 20 лет страну оставили без 800 млрд долларов, то только в 2021 году из нее вывезли 72 млрд долларов.
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Санкции ударят не только по оллигархам, а и по простым людям. Цены и так растут каждый день.
Россия, за последние годы, не только подтянула себя по вооружению, но и стала сверхдержавой. В США очень слабо работают военные предприятия. Британцы имеют вооружения, но у них появились проблемы, в связи климатическими условиями. Россия всегда идет на защиту своих рубежей, накапливая силы. Ей достаточно, не подходя к границам, нанести ядерный мощный удар, по любой точке в мире. Строить не пробиваемые завесы не умеет ни одна страна в мире, кроме России. Защищая в любом месте любой клочок земли. Чем закончится проверка и прощупывание США и НАТО российского вооружения?-- Россия не будет больше зависимой, а укрепит себя, как мощной и справедливой сверхдержавой!--Она не будет кого то устрашать.--Ей, как и всем странам надо развиваться, сотрудничать и вести мирную трудовую жизнь!
это было понятно без кудрина, двадцать лет назад, о чем и говорили.
без разрешения ФСБ и ЦБ РФ, никакие активы из РФ не выведешь. что кто то выел 72 млрд, это сказки))) выводило государство и те кто вместе с ним.