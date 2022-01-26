«Все будут молчать»: Олигархи России боятся публично осуждать решение Путина по Украине 374 4 Экономика

Российские миллиардеры и представители крупного бизнеса не хотят войны с Украиной, но боятся публично осуждать действия президента Владимира Путина. «Бизнес-сообщество будет обсуждать войну только на своих кухнях. Все будут молчать на публике», – рассказал один инвестбанкир, пожелавший остаться анонимным. По подсчетам Forbes, стягивание войск к границе Украины уже обошлось российским миллиардерам в 28 млрд долларов.