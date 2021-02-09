Времена «хуже 90-х». Подрядчики «Газпрома» начали задерживать зарплаты 613 0 Экономика

Главный подрядчик «Газпрома» и одновременно его «дочка» «Газстройпром» стал регулярно задерживать зарплаты от двух недель до полутора месяцев. На текущий момент за декабрь зарплаты не получили строители Пикалевской и Грязовецкой компрессорной станции, а также сотрудники «ГСП-сервиса», который занимается обустройством быта подрядчиков газовой монополии. Об этом пишет VTimes со ссылкой на сотрудников подрядных организаций.