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Времена «хуже 90-х». Подрядчики «Газпрома» начали задерживать зарплаты
9 Февраля 2021 613 0 Экономика
Главный подрядчик «Газпрома» и одновременно его «дочка» «Газстройпром» стал регулярно задерживать зарплаты от двух недель до полутора месяцев. На текущий момент за декабрь зарплаты не получили строители Пикалевской и Грязовецкой компрессорной станции, а также сотрудники «ГСП-сервиса», который занимается обустройством быта подрядчиков газовой монополии. Об этом пишет VTimes со ссылкой на сотрудников подрядных организаций.
Деньги есть, но вы держитесь
- Главный и крупнейший подрядчик «Газпрома» – его дочернее предприятие «Газстройпром» задерживает зарплаты сотрудникам от двух недель до полутора месяцев, пишет VTimes со ссылкой на рабочих. Издание уточняет, что зарплаты не выплачиваются в срок в «дочках» подрядчика, на которые работают 19 тыс. человек. Прежде всего это «ГСП-4» и «ГСП-сервис».
- В группе «ВКонтакте» рабочие постоянно задают вопрос, когда будет зарплата, называют «Газстройпром» «шарагой» и высказываются о том, что нынешние времена «хуже 90-х», поскольку из-за отсутствия денег нет возможности платить по кредитам и ипотекам, а жены многих рабочих подают на развод. «На таких работягах, как мы, строят заводы и покупают яхты», – пишут сотрудники «Газстройпрома».
- У самой дочерней компании «Газпрома» денег предостаточно – только портфель заказов составляет 1,5 трлн руб., а выручка за прошлый год составила 240 млрд руб. Более того, в декабре компания разместила облигации на 231 млрд руб. Но ничего от этих сумм пока не перепало рабочим – они ждут зарплату за декабрь в феврале.
- «Газстройпром» должен платить рабочим 30-го и 15-го числа. Однако сотрудников «кормят обещаниями» – зачисление денег за предыдущие периоды будет 12-20 февраля. Некоторым в «ГСП-сервисе» обещали сразу зарплату за декабрь и январь, но другие ничего подобного не слышали.
- В другом дочернем предприятии «Газстройпрома» – «СГК-1» зарплату за декабрь выплатили 8 февраля. Ни аванса, ни отпускных за январь – нет. Задержка в 20 дней по зарплате за декабрь была в «ГСП-7», ее выплатили только 5 февраля. Больше всего повезло «ГСП-2» – им выплатили деньги за декабрь 2 февраля. Таким образом задержка составила около двух недель.
- По словам сотрудника «ГСП-4», руководство объясняло задержки зарплат тем, что у «Газпрома» «не оказалось денег» из-за пандемии и падения цен на нефть и газ. Некоторые рабочие полагали, что зарплаты задерживают из-за того, что Польша оштрафовала «Газпром» на 7,6 млрд долларов за строительство «Северного потока-2».
- Средние зарплаты вахтовиков, в зависимости от специальности, колеблются между 75 и 120 тыс. руб. Из-за задержки зарплат возникает текучка кадров, но это же приводит к тому, что компании не могут набрать новую смену и держат вахтовиков по три месяца вместо 45 дней, не предоставляя транспорт. Поскольку люди сидят без зарплаты, то они не могут самостоятельно уехать. Жаловаться в прокуратуру рабочие боятся – руководство тогда выплатит «голый оклад» без премии, а это около 30% всего заработка.
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- Проблем с деньгами у «Газстройпрома» нет. Глава «Газпрома» подписал распоряжение, по которому «дочке» монополии предоставляются авансы до 50% от стоимости работ (у других – 30%). В самой компании объясняют проблемы пандемией, но источник, близкий к акционеру компании, замечает, что дело не в пандемии, а в том, что «управлять такой махиной очень сложно».
- Компанию создали в 2018 году, но так и не наладили эффективную работу и управление. По словам менеджера «ГСП-2», в компании «полный хаос, нет ни одного устоявшегося бизнес-процесса». Но другой сотрудник говорит, что к этому можно привыкнуть и «извлекать драйв!»
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