Володин призвал россиян «сделать все», чтобы Путин «как можно дольше» оставался у власти 129 1 Политика

Россияне должны сделать «все», чтобы президент Владимир Путин «как можно дольше» не уходил от власти. При Путине Россия станет сильнее и сможет обеспечить благосостояние россиянам. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. До него за «правление» Путина Россией до 2030 года публично «проголосовал» миллиардер Олег Дерипаска, призвавший россиян потерпеть лишения и трудности.