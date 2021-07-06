Володин призвал россиян «сделать все», чтобы Путин «как можно дольше» оставался у власти
6 Июля 2021 129 1 Политика
Россияне должны сделать «все», чтобы президент Владимир Путин «как можно дольше» не уходил от власти. При Путине Россия станет сильнее и сможет обеспечить благосостояние россиянам. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. До него за «правление» Путина Россией до 2030 года публично «проголосовал» миллиардер Олег Дерипаска, призвавший россиян потерпеть лишения и трудности.
«Боже, царя храни…»
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин признался, что у него самого нет президентских амбиций – нет и не будет, поскольку он не обладает качествами, какими должен обладать президент. Но он призвал россиян сделать «все», чтобы Путин оставался у власти «как можно дольше», передает ТАСС.
- По его мнению, только при Путине «люди будут жить лучше, без потрясений и войн». Однако он признал проблемы с санкциями, но даже их Россия с Путиным пройдет «намного менее болезненно, чем в предыдущие периоды истории нашей страны, когда она была и Российской империей, и Советским Союзом, и Российской Федерацией».
- Следует напомнить, что после присоединения Крыма в 2014 году доходы россиян при Путине упали на 10,6% и откатились на уровень 2009 года. Никогда в истории доходы не падали столь продолжительное время, более того период с 2010 по 2020 год оказался потерянным десятилетием. Экономика России за 20 лет правления Путина выросла на 71,9% ВВП. Однако рост пришелся в основном на период с 2000 по 2008 годы. С 2014 по 2021 год экономика увеличилась всего на 2,5% ВВП. Обещание удвоить ВВП и догнать по этому показателю Португалию оказалось неисполненным.
- Тем не менее, по мнению Володина, никто не может быть таким эффективным президентом, как Путин. Поэтому россияне должны «бороться за тех, кто страну оберегает». «Одно желание, чтобы он как можно дольше оставался у власти», – заявил Володин, автор максимы: «Есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России».
- В 2020 году Путин переписал конституцию, которая позволяет ему оставаться у власти до 2036 года. «Плебисцит» за изменение конституции Путин назвал «разрешение народа» избираться еще раз в 2024 году, хотя 21% россиян даже в рамках этого голосования с низкой явкой сказали ему «нет». Главной задачей внесение поправок к конституции было «обнуление» сроков Путина, который по старому закону не мог баллотироваться еще раз на пост президента. Одновременно с изменением основного закона Путин сдвинул все планы по увеличению доходов россиян и борьбе с бедностью до 2030 года, хотя должен был их выполнить согласно своим обещаниям в 2018 году. Но на XX съезде «Единой России» он потребовал от партии власти повысить доходы и искоренить бедность к 2026 году.
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- О том, что Путин может «править» Россией до 2030 года, до этого заявил миллиардер Олег Дерипаска. По его словам, у действующего президента есть «карт-бланш» на выборы в Госдуму и президентские выборы 2024 года. «Помните: "Кто победит: холодильник или телевизор в России?" Понятно, что президент победил», – считает миллиардер. Он также убежден, что в России «другая историческая реальность», намекая на то, что Путин может править 30 лет. Обращаясь к россиянам, миллиардер призвал: «Сейчас надо потерпеть. Нас испытывают. А так я уверен, что через 10 лет Россия будет страной среднего достатка для всех, и проблема бедности исчезнет».
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Каков поп, таков и приход! Что один врет, что вся гоп-компания!