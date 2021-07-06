Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
06 ИЮЛ, 11:05 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

06 ИЮЛ, 11:05 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Поиск на КС
16+
﻿

Володин призвал россиян «сделать все», чтобы Путин «как можно дольше» оставался у власти

6 Июля 2021 129 1 Политика
Володин призвал россиян «сделать все», чтобы Путин «как можно дольше» оставался у власти

Россияне должны сделать «все», чтобы президент Владимир Путин «как можно дольше» не уходил от власти. При Путине Россия станет сильнее и сможет обеспечить благосостояние россиянам. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. До него за «правление» Путина Россией до 2030 года публично «проголосовал» миллиардер Олег Дерипаска, призвавший россиян потерпеть лишения и трудности.

«Боже, царя храни…»

  • Спикер Госдумы Вячеслав Володин признался, что у него самого нет президентских амбиций – нет и не будет, поскольку он не обладает качествами, какими должен обладать президент. Но он призвал россиян сделать «все», чтобы Путин оставался у власти «как можно дольше», передает ТАСС.
  • По его мнению, только при Путине «люди будут жить лучше, без потрясений и войн». Однако он признал проблемы с санкциями, но даже их Россия с Путиным пройдет «намного менее болезненно, чем в предыдущие периоды истории нашей страны, когда она была и Российской империей, и Советским Союзом, и Российской Федерацией».
  • Следует напомнить, что после присоединения Крыма в 2014 году доходы россиян при Путине упали на 10,6% и откатились на уровень 2009 года. Никогда в истории доходы не падали столь продолжительное время, более того период с 2010 по 2020 год оказался потерянным десятилетием. Экономика России за 20 лет правления Путина выросла на 71,9% ВВП. Однако рост пришелся в основном на период с 2000 по 2008 годы. С 2014 по 2021 год экономика увеличилась всего на 2,5% ВВП. Обещание удвоить ВВП и догнать по этому показателю Португалию оказалось неисполненным.
  • Тем не менее, по мнению Володина, никто не может быть таким эффективным президентом, как Путин. Поэтому россияне должны «бороться за тех, кто страну оберегает». «Одно желание, чтобы он как можно дольше оставался у власти», – заявил Володин, автор максимы: «Есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России».
  • В 2020 году Путин переписал конституцию, которая позволяет ему оставаться у власти до 2036 года. «Плебисцит» за изменение конституции Путин назвал «разрешение народа» избираться еще раз в 2024 году, хотя 21% россиян даже в рамках этого голосования с низкой явкой сказали ему «нет». Главной задачей внесение поправок к конституции было «обнуление» сроков Путина, который по старому закону не мог баллотироваться еще раз на пост президента. Одновременно с изменением основного закона Путин сдвинул все планы по увеличению доходов россиян и борьбе с бедностью до 2030 года, хотя должен был их выполнить согласно своим обещаниям в 2018 году. Но на XX съезде «Единой России» он потребовал от партии власти повысить доходы и искоренить бедность к 2026 году.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • О том, что Путин может «править» Россией до 2030 года, до этого заявил миллиардер Олег Дерипаска. По его словам, у действующего президента есть «карт-бланш» на выборы в Госдуму и президентские выборы 2024 года. «Помните: "Кто победит: холодильник или телевизор в России?" Понятно, что президент победил», – считает миллиардер. Он также убежден, что в России «другая историческая реальность», намекая на то, что Путин может править 30 лет. Обращаясь к россиянам, миллиардер призвал: «Сейчас надо потерпеть. Нас испытывают. А так я уверен, что через 10 лет Россия будет страной среднего достатка для всех, и проблема бедности исчезнет».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
В
10:28 0 0
Владимир Иванович Шишкин:

Каков поп, таков и приход! Что один врет, что вся гоп-компания!

Статьи

Путин потребовал подготовить экономику России к войне

Путин потребовал подготовить экономику России к войне
Политика 1

«Газпром» попросит в долг доллары, несмотря на рекордную выручку и цены в Европе

«Газпром» попросит в долг доллары, несмотря на рекордную выручку и цены в Европе
Экономика

Пенсии россиян предложили вложить в «озеленение» экономики России

Пенсии россиян предложили вложить в «озеленение» экономики России
Экономика 2

Минфин готовит новый удар по рублю. За месяц скупит 4 млрд долларов в «кубышку»

Минфин готовит новый удар по рублю. За месяц скупит 4 млрд долларов в «кубышку»
Экономика 3

Узнай, страна!

В Ростовской области заработал новый зерновой терминал морского мультимодального порта

В Ростовской области заработал новый зерновой терминал морского мультимодального порта

В Новгородской области появится ОЭЗ промышленно-производственного типа

В Новгородской области появится ОЭЗ промышленно-производственного типа

Новости дня

05 ИЮЛ, 17:08 С некоторых российских туристов на Кубе сняли изоляцию С некоторых российских туристов на Кубе сняли изоляцию
Путин потребовал подготовить экономику России к войне
Путин потребовал подготовить экономику России к войне
05 ИЮЛ, 17:07 Белоруссия хочет закупить вакцину Pfizer. В США пообещали «передать, если останется» Белоруссия хочет закупить вакцину Pfizer. В США пообещали «передать, если останется»
05 ИЮЛ, 15:39 «Авиасалон» МАКС ждет любителей авиации «Авиасалон» МАКС ждет любителей авиации
05 ИЮЛ, 15:15 Путин опять вошел в число «главных врагов свободы прессы» Путин опять вошел в число «главных врагов свободы прессы»
05 ИЮЛ, 13:39 Песков ответил на вопрос о возможном повышении налогов в России Песков ответил на вопрос о возможном повышении налогов в России
05 ИЮЛ, 13:13 В Кремле прокомментировали переговоры ОПЕК+ В Кремле прокомментировали переговоры ОПЕК+
В Москве закрылся пункт вакцинации в ГУМе
В Москве закрылся пункт вакцинации в ГУМе
05 ИЮЛ, 11:50 Россия может вернуться к советской системе ценообразования Россия может вернуться к советской системе ценообразования

Узнай, страна!

05 ИЮЛ, 23:45 В Ростовской области заработал новый зерновой терминал морского мультимодального порта В Ростовской области заработал новый зерновой терминал морского мультимодального порта
«Газпром» попросит в долг доллары, несмотря на рекордную выручку и цены в Европе
«Газпром» попросит в долг доллары, несмотря на рекордную выручку и цены в Европе
05 ИЮЛ, 22:46 В Новгородской области появится ОЭЗ промышленно-производственного типа В Новгородской области появится ОЭЗ промышленно-производственного типа
05 ИЮЛ, 21:03 В Санкт-Петербурге создали первую российскую тихоходную турбоустановку мощностью 1255 МВт В Санкт-Петербурге создали первую российскую тихоходную турбоустановку мощностью 1255 МВт
05 ИЮЛ, 20:21 МАКСу быть! МАКСу быть!
05 ИЮЛ, 17:47 ТОП-10 достижений июня: регионы России сделали шаги в будущее нашего автопрома и мировой энергетики ТОП-10 достижений июня: регионы России сделали шаги в будущее нашего автопрома и мировой энергетики
02 ИЮЛ, 14:40 ТОП-10 достижений недели: российские регионы сделали успешные старты проектов и запуски производств ТОП-10 достижений недели: российские регионы сделали успешные старты проектов и запуски производств
Непривитым сотрудникам МГУ запретили приходить на работу
Непривитым сотрудникам МГУ запретили приходить на работу
02 ИЮЛ, 14:11 В Краснодарском крае стартовало строительство федеральной дороги А-289 на Крымский мост В Краснодарском крае стартовало строительство федеральной дороги А-289 на Крымский мост
02 ИЮЛ, 12:22 В Оренбургской области построят фабрику по обогащению каолинов для производства керамики В Оренбургской области построят фабрику по обогащению каолинов для производства керамики
02 ИЮЛ, 11:38 В Республике Башкортостан заработал крупный свиноводческий комплекс В Республике Башкортостан заработал крупный свиноводческий комплекс
01 ИЮЛ, 23:46 В Челябинской области построят сверхсовременную доменную печь на Магнитке В Челябинской области построят сверхсовременную доменную печь на Магнитке
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter