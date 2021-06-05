Миллиардер Дерипаска: Путин может править Россией до 2030 года 358 1 Политика

Российский миллиардер Олег Дерипаска считает, что у президента Владимира Путина есть карт-бланш на управление страной до 2030 года. При этом четвертый президентский срок Путина заканчивается в 2024 году. Но изменение конституции позволяет ему избираться на пост главы государства еще на два срока – до 2036 года.