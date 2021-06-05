Миллиардер Дерипаска: Путин может править Россией до 2030 года
5 Июня 2021 358 1 Политика
Российский миллиардер Олег Дерипаска считает, что у президента Владимира Путина есть карт-бланш на управление страной до 2030 года. При этом четвертый президентский срок Путина заканчивается в 2024 году. Но изменение конституции позволяет ему избираться на пост главы государства еще на два срока – до 2036 года.
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- По словам миллиардера, у Путина есть «карт-бланш» на выборы в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2021 года, на президентские выборы 2024 года. Но более того, «у него карт-бланш до 2030 года», заявил в интервью РБК Олег Дерипаска.
- Этот «карт-бланш» Путин будет использовать в условиях санкционного давления, которое продолжится «следующие два-три года». «Они (западные страны) тугодумы, они считают, что можно еще чуть-чуть надавить на Россию. Помните: "Кто победит: холодильник или телевизор в России?" Понятно, президент победил», – сказал Дерипаска.
- По мнению миллиардера, Запад считает Россию изгоем, но это не так. «Мы просто другие. У нас другая страна, другая историческая реальность, в которой мы еще живем», – подчеркнул миллиардер. Он заметил, что у население есть свои взгляды и через них «нельзя перепрыгнуть». Запад же вводит санкции, которые «страшны, эффективны». «Они серьезно помучили не только меня, но и мои предприятия, которые я создавал», – сказал Дерипаска.
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- До этого на Петербургском экономическом форуме Дерипаска заявил, что россиянам нужно подождать роста доходов еще десять лет. «Сейчас надо потерпеть. Нас испытывают. А так я уверен, что через 10 лет Россия будет страной среднего достатка для всех, и проблема бедности исчезнет», – сказал миллиардер.
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А надо ли ждать? Сейчас трем процентам населения принадлежит 92% всех финансов России ( Росстат).