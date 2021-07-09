«Вложат миллиарды в изношенную сеть Украины». Германия предложила США три варианта сделки по «Северному потоку-2» 475 0 Экономика

Германия намерена договориться с США по российскому газопроводу «Северный поток-2». Чтобы запустить его и избежать санкций, Берлин предлагает Вашингтону три варианта улаживания спора. Все они затрагивают Украину, поскольку США беспокоятся, что Россия откажется использовать украинскую ГТС для транзита газа в Европу.