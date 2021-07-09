«Вложат миллиарды в изношенную сеть Украины». Германия предложила США три варианта сделки по «Северному потоку-2»
9 Июля 2021 475 0 Экономика
Германия намерена договориться с США по российскому газопроводу «Северный поток-2». Чтобы запустить его и избежать санкций, Берлин предлагает Вашингтону три варианта улаживания спора. Все они затрагивают Украину, поскольку США беспокоятся, что Россия откажется использовать украинскую ГТС для транзита газа в Европу.
Германия поддержит Украину ради «Северного потока-2»
- В обмен на отказ от санкций против «Северного потока-2» Германия предлагает США три варианта помощи Украине, пишет ТАСС со ссылкой на немецкий журнал Der Spiegel. В первом сценарии Киев получит от Германии компенсацию, если страна утратит роль транзитера российского газа в Европу.
- Во втором варианте предусмотрено сотрудничество Германии и Украине в области производства водорода – к 2050 году Евросоюз намерен отказаться от углеродов и перейти на экологически нейтральное топливо. Это поможет Украине быть в авангарде зеленой энергетики. Наконец, в третьем варианте Берлин предусмотрит механизм отключения «Северного потока-2» в случае остановки транзита через Украину и вложит «миллиарды в ремонт абсолютно изношенной газотранспортной сети Украины».
- Германия отстаивает российский газопровод, считая его чисто экономическим проектом. Но в то же время настаивает на сохранении транзитного коридора газа через Украину. США не хотят портить отношения с Германией, выступают против «Северного потока-2», включая введение санкций. Однако администрация президента Джо Байдена согласна договариваться по газопроводу, если Берлин даст гарантии Украине. 14-16 июле канцлер ФРГ Ангела Меркель отправится с официальным визитом в Вашингтон. До этого стороны должны договориться о компромиссе по газопроводу.
- По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, решение может быть найдено уже в августе. Как раз к этому времени будут уложены последние 50 км второй ветки «Северного потока-2» и газопровод можно будет готовить к запуску.
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- При этом «дочка» «Газпром» Nord Stream 2 AG, отвечающая за строительство и дальнейшую эксплуатацию газопровода, подала в суд на Федеральное сетевое агентство ФРГ из-за того, что оно запретило использовать «Газпрому» «Северный поток-2» на полную мощность. После запуска газовой монополии будут доступны только 27,5 млрд кубометров в год из 55 млрд, которые способен прокачивать газопровод.
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