США требуют от Германии механизм блокировки «Северного потока-2». Он нужен для защиты Украины
26 Июня 2021 282 0 Экономика
США не стали портить отношения с Германией и вводить жесткие санкции против газопровода «Северный поток-2». Но Германия обещала США, что разработает механизм, который позволит в случае необходимости заблокировать поставки по газопроводу. Такой необходимостью может стать отказ России от транзита газа через Украину. Теперь Вашингтон требует, чтобы Берлин заключил соглашение о подобном механизме.
США потребовали защиты Украины
- США запросили у Германии обещанный механизм блокировки российского газопровода «Северный поток-2» в случае давления России на Украину. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в окружении советника канцлера ФРГ Яна Хеккера и помощника президент США по нацбезопасности Джейка Салливана.
- Однако немецкая сторона не хочет блокировать газопровод и заверяет США, что начнет переговоры с Россией о продлении контракта на транзит газа через Украину. Это должно «уменьшить геополитические выгоды для Москвы» после запуска «Северного потока-2».
- Но американских переговорщиков такая позиция не совсем устраивает – они рассматривают возможность введения более жестких санкций против газопровода, если Россия переключит экспорт с украинской ГТС на «Северный поток-2».
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- В Германии не согласны с подобным подходом и указывают на то, что у США нет технических средств для блокировки газопровода. Решить вопрос к согласию двух сторон предполагается до визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в США, который пройдет в июле. Однако источники по-разному оценивают готовность будущего соглашения: один говорит о готовности «проекта со всеми элементами», другой – что «переговоры не продвинулись так далеко».
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