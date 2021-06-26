США требуют от Германии механизм блокировки «Северного потока-2». Он нужен для защиты Украины 282 0 Экономика

США не стали портить отношения с Германией и вводить жесткие санкции против газопровода «Северный поток-2». Но Германия обещала США, что разработает механизм, который позволит в случае необходимости заблокировать поставки по газопроводу. Такой необходимостью может стать отказ России от транзита газа через Украину. Теперь Вашингтон требует, чтобы Берлин заключил соглашение о подобном механизме.