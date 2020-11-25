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Власти вводят новый налог на зарплаты россиян

25 Ноября 2020 201 0 Экономика
Власти вводят новый налог на зарплаты россиян

Российские власти нашли способ помочь миллионам безработных, которые лишились рабочих мест из-за отказа самих властей оказать финансовую помощь экономике и населению. Но помогать безработным будет не правительство, у которого есть резервы в 9 трлн руб., а работающие россияне. На них предполагается возложить еще один налог под благовидным названием – «страхование занятости».

Россиян «обсчитают» новым побором

  • Проработать введение нового налога на зарплаты россиян поручил замглавы Совбеза России Дмитрия Медведев, о котором граждане начали забывать. На встрече с партией «Единая Россия», в которой он занимает пост председателя, бывший премьер распорядился «обсчитать» новый налог, чтобы у России был «цивилизованный путь» решения вопроса безработицы.
  • Дело в том, что только по официальным данным безработица из-за действий властей выросла на 1,2 млн руб. В действительности число безработных гораздо больше – более 6 млн человек. Глава правительства Михаил Мишустин предлагает сделать их всех «самозанятыми» и избавить государство от необходимости социальных выплат. Медведев же выступил с более «цивилизованным» вариантом – ввести «страхование занятости» и собирать деньги на безработных с работающих россиян.
  • При этом Медведев признал, что «тема сложная» и «не всегда привлекательная для работодателей». Поэтому он поручил «это все обсчитать, провести так называемые актуарные расчеты, провести экспертизы». Также Медведев призвал сделать идею «привлекательной» для бизнеса, «поговорив» с коллегами, которые «представляют работодателей».
  • Россия отказалась от страхования занятости в 2001 году. В течение десяти лет в стране работал Государственный фонд занятости населения, куда поступали взносы с зарплат – в разное время от 1% до 1,5%. Вместе с тем силовики, РПЦ и индивидуальные предприниматели не платили взносы. Фонд уже на пятом году существования перестал сводить концы с концами, а после дефолта в 1998 году окончательно загнулся. До 2010 года с россиян брали «страховку», включив ее в единый социальный налог.
  • Чем хуже становится ситуация в экономике, тем чаще российские власти возвращаются к идее налога. Впервые ее озвучил в 2017 году бывший министр труда Максим Топилин. Он предложил увеличить пакет социальных взносов на 1% – до 31% с зарплаты. Таким образом, учитывая отчисления в Пенсионный фонд, Обязательное медицинское страхование, Фонд соцстрахования и подоходный налог в 13% россияне отдавали бы 44% зарплаты государству.
  • «Единая Россия» вспомнила об инициативе в августе. И хотя она не нашла одобрения нового министра труда Антона Котякова, который позаботился об интересах – нет, не россиян, а бизнеса, всем известная партия продолжает продавливать новый налог на россиян и уже заручилась поддержкой выпавшего из политики Медведева. Впрочем, для Медведева это очень плохой способ вернуться в публичную политику.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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