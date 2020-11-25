Власти вводят новый налог на зарплаты россиян 201 0 Экономика

Российские власти нашли способ помочь миллионам безработных, которые лишились рабочих мест из-за отказа самих властей оказать финансовую помощь экономике и населению. Но помогать безработным будет не правительство, у которого есть резервы в 9 трлн руб., а работающие россияне. На них предполагается возложить еще один налог под благовидным названием – «страхование занятости».