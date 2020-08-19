Власти спасут бизнес миллиардера Гуцериева за счет бюджета 437 0 Экономика

Российские власти продолжают оказывать помощь крупному бизнесу за счет денег налогоплательщиков, несмотря на гигантский бюджетный дефицит в 4-5 трлн руб. На этот раз правительство подставило плечо миллиардеру из топ-50 списка Forbes Михаилу Гуцериеву. Его сырьевая компания «Русснефть», поставлявшая нефть Белоруссии, столкнулась с угрозой дефолта из-за долга в 1,19 млрд долларов. Гуцериев, по данным Forbes, обладает состоянием в 2,1 млрд долларов. Но государство решило помочь ему на 8,17 млрд руб.