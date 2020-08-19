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Власти спасут бизнес миллиардера Гуцериева за счет бюджета
19 Августа 2020 437 0 Экономика
Российские власти продолжают оказывать помощь крупному бизнесу за счет денег налогоплательщиков, несмотря на гигантский бюджетный дефицит в 4-5 трлн руб. На этот раз правительство подставило плечо миллиардеру из топ-50 списка Forbes Михаилу Гуцериеву. Его сырьевая компания «Русснефть», поставлявшая нефть Белоруссии, столкнулась с угрозой дефолта из-за долга в 1,19 млрд долларов. Гуцериев, по данным Forbes, обладает состоянием в 2,1 млрд долларов. Но государство решило помочь ему на 8,17 млрд руб.
Спасение за счет бюджета
- Правительство пытается занять деньги для финансирования дефицита бюджета и не может одолжить на рынке и 1 млрд руб. Но компании «Русснефть» будет предоставлена отсрочка по выплате налогов на 8,17 млрд руб. Предполагается, что налоги за февраль, март, апрель и май 2020 года компания выплатит до конца первого полугодия 2021 года. Об этом пишет Интерфакс.
- Крупнейший акционер «Русснефти» – миллиардер Михаил Гуцериев с состоянием в 2,1 млрд долларов. Он владеет 60% акций компании. Поручителями перед правительством по сделке выступили ООО «Белые ночи», которым принадлежит лицензия на разработку Западно-Варьеганского и Тагринского месторождений в Ханты-Мансийском АО.
- «Русснефть» не смогла справиться с падением цен на нефть и 30 июля о «возрастающей угрозе дефолта» сообщило рейтинговое агентство Moody's. Рейтинг компании остановился в одном шаге от «частичного дефолта». У компании 1,19 млрд долларов долга и всего 3 млрд руб. ликвидных активов. Чистый убыток компании в первом полугодии достиг 18,66 млрд руб. по РСБУ.
- Если цена нефти будет 35 долларов за баррель, «Русснефть» получит 10 млрд руб. операционного денежного потока до конца года, подсчитали в Moody’s. Но этого не хватит, чтобы обслужить долг (7,2 млрд руб.), сделать капиталовложения (19 млрд руб.) и выплатить дивиденды по привилегированным акциям (60 млн долларов). Занять у компании не получается. До этого ее кредитовал ВТБ. «Русснефть» должна банку 91 млн долларов ежегодно до 2025 года, а в 2026 году – 625 млн долларов.
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