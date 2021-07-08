Власти сказали: «Выполняйте как хотите». Две трети регионов не справляются с обязательной вакцинацией 177 0 Политика

В 34 регионах России власти ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Однако две трети регионов сталкиваются со сложностями: «Либо недостаток вакцин, либо недостаточность пунктов вакцинации, либо медленная вакцинация», рассказала замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова. Она призвала власти не только вводить требования, но и создавать условия для их выполнения.