Власти сказали: «Выполняйте как хотите». Две трети регионов не справляются с обязательной вакцинацией
8 Июля 2021 177 0 Политика
В 34 регионах России власти ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Однако две трети регионов сталкиваются со сложностями: «Либо недостаток вакцин, либо недостаточность пунктов вакцинации, либо медленная вакцинация», рассказала замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова. Она призвала власти не только вводить требования, но и создавать условия для их выполнения.
Для вакцинации нужны условия
- Из 34 субъектов Российской Федерации, где ввели обязательную вакцинацию части населения, две трети не могут ее обеспечить в полной мере. Как пишет ТАСС со ссылкой на Илюшникову, это 22 региона, откуда поступают жалобы.
- С одной стороны, введены требования «по обязательной либо по квазиобязательной вакцинации» в сфере услуг, торговли, бьюти, общепита, транспорта, такси, театров, кинотеатров, летних площадок, массовых мероприятий, сферы ЖКХ. А с другой, говорит Илюшникова, бизнес жалуется на проблемы с вакцинацией: «Либо недостаток вакцин, либо недостаточность пунктов вакцинации, либо медленная вакцинация».
- Замминистра отметила, что власти вводят требования, но «параллельно должны создаваться условия для выполнения требований». «То есть невозможно ввести требования и сказать: "Мы не знаем, как вы будете выполнять, выполняйте как хотите, это не наша проблема"», – подчеркивает Илюшникова. В результате у предприятий нет переходного периода, чтобы подстроиться под требования властей.
- Накануне премьер Михаил Мишустин потребовал вакцинировать 80-90% россиян, а для этого «актуализировать модель» вакцинации до 8 июля. При этом уже вакцинация 60% населения приводит к большим трудностям, о которых упомянула замминистра экономики. В Кремле до этого признали, что к 1 сентябрю вакцинировать 60% россиян не получится. «Сроки будут сдвигаться вправо», – заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
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- Провести успешно кампанию вакцинации России мешает как нежелание россиян прививаться (58% выступают против), так и отсутствие нужного количества вакцин – до конца года будет произведено менее 100 млн доз, тогда как требуется от 120 до 180 млн доз. Всего, по данным GoGov, в России вакцинированы на 7 июля одной дозой 18,26% населения, или 26,691 млн человек, а двумя дозами 12,58%, или 18,385 млн человек.
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