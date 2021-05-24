Власти решили на что потратят из «кубышки» почти 1 трлн рублей 538 0 Экономика

Семь проектов общей стоимостью 4,9 трлн руб. могут получить деньги из Фонда национального благосостояния. По данным РБК, их определили на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова и передали на утверждение премьер-министру Михаилу Мишустину. В правительстве проекты называют «масштабными» и отмечают, что они затронут модернизацию железнодорожной сети, транспортной инфраструктуры и ЖКХ.