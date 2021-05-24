Власти решили на что потратят из «кубышки» почти 1 трлн рублей
24 Мая 2021 538 0 Экономика
Семь проектов общей стоимостью 4,9 трлн руб. могут получить деньги из Фонда национального благосостояния. По данным РБК, их определили на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова и передали на утверждение премьер-министру Михаилу Мишустину. В правительстве проекты называют «масштабными» и отмечают, что они затронут модернизацию железнодорожной сети, транспортной инфраструктуры и ЖКХ.
Резервам нашли применение
- По словам источников РБК, в правительстве выбрали семь проектов, которые получат финансирование из ФНБ. Власти готовы выделить на них в общей сложности 895 млрд руб., но при условии возврата. При этом деньги из резервов будут предоставлены на длительный срок и под низкий процент.
- Больше всего средств получит РЖД на развитие Восточной части Байкало-Амурской магистрали. На то, чтобы вывозить больше угля из Якутии в порты Дальнего Востока, уйдет 188 млрд руб. Сам проект будет реализован лишь к 2027 году. В РЖД еще не определились, будет ли дополнительный путь электрифицированным (тогда стройка обойдется более чем в 700 млрд руб.) или достаточно будет построить дорогу для тепловой тяги (350 млрд руб.).
- Второй проект тоже железнодорожный – развитие Центрального транспортного узла. Оно потребует финансирования из ФНБ в размере 105 млрд руб. Ровно столько РЖД не хватает для реализации этого проекта.
- Также 150 млрд руб. будут направлены на строительство скоростной автодороги М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань. Общая стоимость проекта оценивается «Автодором» в 623 млрд руб. На строительство скоростной автодороги Казань – Екатеринбург будет выделено еще 50 млрд руб. при стоимости проекта в 439 млрд.
- За счет финансирования из ФНБ будет обновлен подвижной состав ГУП «Петербургский метрополитен». На это пойдет 97 млрд руб. при стоимости проекта в 129,3 млрд. Деньги получит «Трансмашхолдинг», который и изготовит новые поезда и вагоны.
- Регионы получат на модернизацию коммунальной инфраструктуры 150 млрд руб. У самих регионов на это денег нет. Отдельно 155 млрд руб. получит проект Минэкономразвития по опережающему социально-экономическому развитию Ангаро-Енисейского макрорегиона стоимостью 1,8 трлн руб.
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- На 1 мая в ФНБ находилось 13,8 трлн руб., или 12% ВВП. Согласно Бюджетному кодексу, правительство может потратить резервы сверх 7% ВВП. Минфин предложил ввести ограничения на использования средств 25% от стоимости проекта, но некоторые из них могут успеть получить финансирование до принятия новых правил.
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