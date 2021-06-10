Власти посчитают рост цен по чекам россиян. Поможет в этом искусственный интеллект
10 Июня 2021 176 0 Экономика
Росстат собирается начать подсчитывать рост цен с помощью контрольно-кассовой техники уже с 2022 года. Данные, которые будут приходить с касс, ведомство намерено сравнивать с обычным расчетом инфляции. Однако чтобы полностью перейти на новый способ подсчета, потребуется разработка отдельной методологии и использование искусственного интеллекта.
Рост цен под присмотром искусственного интеллекта
- С 2022 года Росстат запустит новый способ сбора данных о росте цен – информация будет сниматься с контрольно-кассовой техники в магазинах. Об этом ТАСС рассказал глава статистического ведомства Павел Малков. По его словам, Росстат будет вести двойной расчет инфляции – с использованием данных из чеков россиян и по-старому.
- Таким образом, со следующего года будут доступны два параллельных расчета. На сайте Росстата будут появляться индекс потребительских цен и данные с касс. «Будем смотреть, насколько они сопоставимы, и как только поймем, что дошли до точки сопоставимости, сможем использовать», – сказал Малков.
- Однако полного перехода к новому методу не произойдет. С 2020 года Росстат уже разбирает чеки, предоставленные Федеральной налоговой службой. Но задача оказалась «довольно сложной и нестандартной», признался глава Росстата. Тем не менее он видит, что инфляция при расчетах по старому алгоритму и по чекам сходна.
- Росстату потребуется разработать методологию применения данных контрольно-кассовой техники для расчета инфляции. Для этого будет создана «специальная информационно-аналитическая система с элементами искусственного интеллекта». Последний понадобится, чтобы «корректно» использовать данные из чеков и интернета.
- Пока же Росстат не может полностью перейти на новую методику. «Это связано с тем, что не существует единого классификатора наименований товарной продукции», – объяснил глава Росстата. Более того, некоторые услуги нельзя отследить с помощью кассовой техники – например, аренда квартир, репетиторство, ремонт одежды. «Таких примеров достаточно много, поэтому еще долгое время Росстат будет частично собирать информацию вручную», – сказал Малков.
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