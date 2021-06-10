Власти посчитают рост цен по чекам россиян. Поможет в этом искусственный интеллект 176 0 Экономика

Росстат собирается начать подсчитывать рост цен с помощью контрольно-кассовой техники уже с 2022 года. Данные, которые будут приходить с касс, ведомство намерено сравнивать с обычным расчетом инфляции. Однако чтобы полностью перейти на новый способ подсчета, потребуется разработка отдельной методологии и использование искусственного интеллекта.