Рост цен пробил «болевой порог» и установил рекорд с 2016 года 333 1 Экономика

Росстат зафиксировал ускорение инфляции в мае: если в апреле она замедлялась, то в мае рванула к рекорду с 2016 года – 6,02%. Цены растут на все – от продуктов питания до непродовольственных товаров, но больше всего дорожают базовые продукты питания. Текущий уровень инфляции – это «болевой порог» для Центробанка, после которого он должен начать агрессивные действия.