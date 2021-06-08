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Рост цен пробил «болевой порог» и установил рекорд с 2016 года

8 Июня 2021 333 1 Экономика
Рост цен пробил «болевой порог» и установил рекорд с 2016 года

Росстат зафиксировал ускорение инфляции в мае: если в апреле она замедлялась, то в мае рванула к рекорду с 2016 года – 6,02%. Цены растут на все – от продуктов питания до непродовольственных товаров, но больше всего дорожают базовые продукты питания. Текущий уровень инфляции – это «болевой порог» для Центробанка, после которого он должен начать агрессивные действия.

Цены растут на все

  • По данным Росстата, инфляция выросла до 6,02% в мае, впервые с октября 2016 года достигнув этого значения. Больше всего в мае дорожали базовые продукты питания – на 1,04% за месяц и на 8,07% за год. Выше этого уровня относительно мая 2020 года подорожал хлеб (8,26%), крупы (8,79%), мясо (10,92%), курятина (19,85%), рыба (12,56%), подсолнечное масло (27,94%), сахар (41,54%), овощи (8,23%). Снизились цены только на яйца (на 6,82% относительно апреля), но в годовом выражении они все равно подорожали (27,93%).
  • Непродовольственные товары стали дороже на 0,74% за месяц и на 6,68% за год. Больше всего дорожают стройматериалы (16,44%), бензин (6,24%) и медикаменты (5,67%). Услуги гостиниц показали резкий рост (22,68%), тарифы ЖКХ государство повысило (4,03%), городской транспорт подорожал (3,12%).
  • По мнению главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, рост цен опирается на потребление, которое, в свою очередь, стимулируют банковские кредиты. Россияне заняли у банков 3 трлн руб. с начала года. Темпы роста потребкредитования составили 20%. Вместе с тем вырос и импорт товаров – на 49% в апреле и на 39,5% в мае.

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  • Для Центробанка инфляция в 6% – это «болевой порог». Поэтому на заседании совета директоров банка в пятницу, 11 июня, от него ожидают повышения ключевой ставки на 50 б.п., до 5,5% годовых. Однако даже в этом случае реальная ставка будет ниже уровня инфляции. Отрицательная ставка сохраняется в России уже 7 месяцев. Именно она питает кредитный бум, который ведет к росту цен. Поэтому, если ЦБ не предпримет радикальных мер, в августе-сентябре годовая инфляция достигнет нового пика – 6,5%.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
11:04 1 0
И.И..:

Болевой порог — это уровень раздражения, причиняемый нервной системе, при котором человек чувствует боль...это когда физически делают БОЛЬНО! иными словами, заходя в магазин для покупки- вы получаете физический удар ценника по голове и вас увозит скорая в реанимацию! Психологический барьер – это особое состояние психики, при котором индивид не может реализовать определенные действия. Такие состояния происходят из-за неадекватно острых отрицательных психологических переживаний относительно актуальных проблем или конкретных ситуаций. разница есть? в одном случае испытывают на себе удар по голове, в другом острых психологические переживания по поводу своего будущего из за возрастающих цен! тогда о каком болевом пороге идет речь???

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