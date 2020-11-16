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Власти начали собирать с россиян больше налогов, чем с нефти и газа
16 Ноября 2020 326 0 Экономика
«Люди – новая нефть» – концепция, которая упоминается в коридорах власти последние шесть лет, полноценно реализовалась лишь в кризисном 2020 году. Из почти 2 трлн руб. дохода федерального бюджета в октябре налоги на нефть и газ принесли лишь четверть. Зато на 40% выросли все остальные поступления, в том числе от НДС и таможенных сборов. Об этом свидетельствуют свежие данные Минфина.
Одну нефть сменили на другую
- Сборы федеральной казны в октябре неожиданно порадовали чиновников – по итогам месяца бюджет получил 1,928 трлн руб. Это на 401 млрд больше, чем в сентябре и даже на 293 млрд больше, чем в октябре 2019 года (тогда было собрано 1,635 трлн руб.). Таким образом, октябрь стал первым месяцем 2020 года, когда месячные поступления в бюджет превысили аналогичный показатель предыдущего года.
- Но куда интереснее посмотреть на структуру доходов бюджета. Нефтегазовые налоги принесли казне 474,5 млрд руб., что на 40 млрд больше, чем в сентябре. Однако это на 211,5 млрд меньше, чем было в 2019 году. В общей сложности с начала года бюджет недополучил 2,3 трлн руб. от экспорта нефти, нефтепродуктов и газа. Что пока гораздо меньше прогнозируемого дефицита в 4,4 трлн руб.
- Зато доходы с несырьевого сектора выросли на 40% за месяц – до 1,453 трлн руб. Это деньги, которые из своих кошельков заплатили россияне. В частности, это НДС, сборы которого увеличились на 23% по отношению к сентябрю, до 446 млрд руб., поступления акцизов – 76 млрд руб., сборы на таможне – 370 млрд руб. и НДФЛ.
- Именно поэтому с 2021 года правительство, не рассчитывая более на нефть и газ, повысило ключевые налоги для россиян: НДФЛ, табачные и алкогольные акцизы, ввело налог на банковские вклады, а также НДПИ для металлургов и производителей удобрений. За счет этого правительство Михаила Мишустина рассчитывает собрать дополнительные 500 млрд руб.
- Однако резкий рост доходов бюджета до 1,928 трлн руб. все равно не позволил свести его без дефицита – в октябре Минфин потратил 2,071 трлн руб. Разница между доходами и расходами составила 143 млрд руб. Но за 10 месяцев дефицит составил 1,798 трлн руб. Правда, сумма дефицита уменьшена на 1,05 трлн руб. за счет сделки по покупке Сбербанка. Минфин посчитал полученные деньги от сделки как доходы бюджета.
- Учитывая динамику дефицита бюджета, цифра в 4,7 трлн руб. по итогам года на первый взгляд кажется нереалистичной. Но в ноябре-декабре Минфину предстоит потратить 6,9 трлн руб. Поэтому ведомство так спешило с займами и заняло уже 4,5 трлн руб. Только в октябре госдолг страны увеличился на 1,8 трлн руб.
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