Власти начали собирать с россиян больше налогов, чем с нефти и газа 326 0 Экономика

«Люди – новая нефть» – концепция, которая упоминается в коридорах власти последние шесть лет, полноценно реализовалась лишь в кризисном 2020 году. Из почти 2 трлн руб. дохода федерального бюджета в октябре налоги на нефть и газ принесли лишь четверть. Зато на 40% выросли все остальные поступления, в том числе от НДС и таможенных сборов. Об этом свидетельствуют свежие данные Минфина.