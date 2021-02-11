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Продуктовые карточки введут в Новосибирске. Они могут появиться уже в следующем году

11 Февраля 2021 206 1 Экономика
Продуктовые карточки введут в Новосибирске. Они могут появиться уже в следующем году

На федеральном уровне инициатива Минпромторга по введению продуктовых карточек для наименее обеспеченных россиян пока не находит поддержки. Поэтому идея перемещается в регионы, где ее готовы реализовать за собственный счет. Так, например, в Новосибирске местные власти могут ввести электронные продуктовые карты уже в 2022 году, сообщает «Интерфакс». Обсуждение этого вопроса прошло в городском Совете депутатов, где прозвучала удручающая цифра – 8% жителей сибирского города не хватает денег на еду.

Города берут инициативу в свои руки

  • Минпромторг не может добиться внедрения продуктовых карточек в России с 2015 года. Федеральные власти не готовы выделять дополнительные средства на помощь наименее обеспеченных гражданам, а конкретнее – 19,6 млн россиян, которые живут за чертой бедности (менее чем на 11230 руб. в месяц).
  • Но в регионах местные власти от идеи не отказываются. В городском Совете депутатов Новосибирска прошло обсуждение введения электронных продуктовых карт, пишет «Интерфакс». Депутаты решили заняться поиском механизма для таких карт.
  • По словам зампредседателя Совета депутатов Антона Тыртышного, если «успешный механизм» будет найден, то уже с 2022 года часть средств городского бюджета будет направляться на «приобретение продуктов нуждающимся». По оценке Тыртышного, в Новосибирске 8% жителей не хватает денег на еду.
  • Сейчас городская мэрия обеспечивает малоимущих продуктовыми наборами. Однако состав у таких наборов фиксированный, что означает – некоторым людям часть продуктов может быть не нужна, к примеру, из-за аллергии. Поэтому электронные карточки будут хорошим решением – они позволят горожанам самим выбирать, какие им необходимы продукты питания. Особо подчеркивается, что алкоголь и табак по картам продаваться не будет.
  • В конце 2020 года Общественная палата назвала неэффективной работу правительства по замораживанию цен на продукты питания и предложила ввести в России продуктовые карточки, которые потенциально могут получить 20 млн человек.

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  • В январе Минпромторг в очередной раз внес в правительство идею продовольственных карточек. Ведомство предложило ежемесячно перечислять гражданам средства на продукты. Но в правительстве отвергли это предложение. Вопрос не обсуждается, заявил пресс-секретарь премьер-министра и подчеркнул, что власти отдают приоритет тем мерам, которые позволят «в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности». Среди таких мер он назвал – «социальный контракт, переобучение, содействие в трудоустройстве».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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17:44 1 0
И.И..:

цена величия и престижа или дорогой СССР...россиян водят за нос и кругами более 30 лет.

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