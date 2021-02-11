Продуктовые карточки введут в Новосибирске. Они могут появиться уже в следующем году 206 1 Экономика

На федеральном уровне инициатива Минпромторга по введению продуктовых карточек для наименее обеспеченных россиян пока не находит поддержки. Поэтому идея перемещается в регионы, где ее готовы реализовать за собственный счет. Так, например, в Новосибирске местные власти могут ввести электронные продуктовые карты уже в 2022 году, сообщает «Интерфакс». Обсуждение этого вопроса прошло в городском Совете депутатов, где прозвучала удручающая цифра – 8% жителей сибирского города не хватает денег на еду.