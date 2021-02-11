Капитал страны
ENGLISH
11 ФЕВ, 18:57 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Продуктовые карточки введут в Новосибирске. Они могут появиться уже в следующем году
11 Февраля 2021 206 1 Экономика
На федеральном уровне инициатива Минпромторга по введению продуктовых карточек для наименее обеспеченных россиян пока не находит поддержки. Поэтому идея перемещается в регионы, где ее готовы реализовать за собственный счет. Так, например, в Новосибирске местные власти могут ввести электронные продуктовые карты уже в 2022 году, сообщает «Интерфакс». Обсуждение этого вопроса прошло в городском Совете депутатов, где прозвучала удручающая цифра – 8% жителей сибирского города не хватает денег на еду.
Города берут инициативу в свои руки
- Минпромторг не может добиться внедрения продуктовых карточек в России с 2015 года. Федеральные власти не готовы выделять дополнительные средства на помощь наименее обеспеченных гражданам, а конкретнее – 19,6 млн россиян, которые живут за чертой бедности (менее чем на 11230 руб. в месяц).
- Но в регионах местные власти от идеи не отказываются. В городском Совете депутатов Новосибирска прошло обсуждение введения электронных продуктовых карт, пишет «Интерфакс». Депутаты решили заняться поиском механизма для таких карт.
- По словам зампредседателя Совета депутатов Антона Тыртышного, если «успешный механизм» будет найден, то уже с 2022 года часть средств городского бюджета будет направляться на «приобретение продуктов нуждающимся». По оценке Тыртышного, в Новосибирске 8% жителей не хватает денег на еду.
- Сейчас городская мэрия обеспечивает малоимущих продуктовыми наборами. Однако состав у таких наборов фиксированный, что означает – некоторым людям часть продуктов может быть не нужна, к примеру, из-за аллергии. Поэтому электронные карточки будут хорошим решением – они позволят горожанам самим выбирать, какие им необходимы продукты питания. Особо подчеркивается, что алкоголь и табак по картам продаваться не будет.
- В конце 2020 года Общественная палата назвала неэффективной работу правительства по замораживанию цен на продукты питания и предложила ввести в России продуктовые карточки, которые потенциально могут получить 20 млн человек.
Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»
- В январе Минпромторг в очередной раз внес в правительство идею продовольственных карточек. Ведомство предложило ежемесячно перечислять гражданам средства на продукты. Но в правительстве отвергли это предложение. Вопрос не обсуждается, заявил пресс-секретарь премьер-министра и подчеркнул, что власти отдают приоритет тем мерам, которые позволят «в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности». Среди таких мер он назвал – «социальный контракт, переобучение, содействие в трудоустройстве».
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
10 ФЕВ, 15:52 Андрей Разбродин: потребитель должен быть уверен в качестве и безопасности приобретаемых товаров
09 ФЕВ, 18:48 Арктический научно-технологический IT-парк «Digital Arctic» создадут в Архангельской области
08 ФЕВ, 20:47 Новая линия мытых яиц запущена в Смоленской области
Написать комментарий
цена величия и престижа или дорогой СССР...россиян водят за нос и кругами более 30 лет.