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В России из-за дефицита подскочили цены на уксус

9 Марта 2021 291 0 Экономика
В России из-за дефицита подскочили цены на уксус

В России возник дефицит еще одного продукта, а цены на него пошли резко вверх. На этот раз проблема возникла с уксусной кислотой, которая широко применяется в нефтехимии, фармацевтике и пищевой промышленности, пишет VTimes. Крупнейший производитель уксуса «Невинномысский азот» поднял цены почти на треть, столовый уксус подорожал на 7-9%, а уксусная эссенция – от 60% до 70%.

Очередь уксуса дорожать

  • В России образовалась нехватка уксусной кислоты и крупнейший производитель «Еврохим» признал «определенный дефицит», пишет VTimes. Причина – подорожание метанола на мировом рынке и выросший спрос нефтехимического сектора. При этом ситуация может усугубиться в связи с уходом «Невинномысского азота» на плановый капитальный ремонт.
  • Уксусная кислота используется в производстве лакокрасочных материалов и полиэтилена. Цены на нее растут со второй половины 2020 года. «Еврохим» увеличил отпускные цены в 1,5 раза, что подтверждают производители соусов. В самом «Еврохиме» объясняют ситуацию тем, что на мировом рынке сильно подорожал метанол, который используется для синтеза уксусной кислоты. К примеру, в Китае цены выросли на 70% в январе-феврале.
  • К тому же, в феврале российский нефтехимической сектор создал повышенный спрос на уксусную кислоту. В частности, те, кто перерабатывает кислоту в бутилацетат и винилацетат, нарастили экспорт. Существует и риск усугубления дефицита – «Невинномысский азот» уйдет на капитальный ремонт с 15 марта по 24 апреля. Оптовые поставщики прогнозирует сохранение дефицита уксуса до осени 2021 года.

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  • При этом цены на уксусную кислоту «Невинномысского азота» утверждает Федеральная антимонопольная служба, руководствуясь мировыми котировками. Собеседники VTimes в компаниях – производителях продуктов питания говорят о росте цен на 20% в феврале и еще на треть до апреля. Но на конечную продукцию это не должно сильно повлиять из-за низкого удельного веса уксуса.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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