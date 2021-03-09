В России из-за дефицита подскочили цены на уксус 291 0 Экономика

В России возник дефицит еще одного продукта, а цены на него пошли резко вверх. На этот раз проблема возникла с уксусной кислотой, которая широко применяется в нефтехимии, фармацевтике и пищевой промышленности, пишет VTimes. Крупнейший производитель уксуса «Невинномысский азот» поднял цены почти на треть, столовый уксус подорожал на 7-9%, а уксусная эссенция – от 60% до 70%.