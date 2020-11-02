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Уступили саудитам. Экспорт российский нефти рухнул на 20%
2 Ноября 2020 322 0 Экономика
Нефтяная сделка с Саудовской Аравией серьезно ограничила экспорт главного российского товара – нефти. Объемы отгрузок в октябре упали по всем направлениям, кроме одного – Белоруссии. В целом показатель экспорта обрушился на 20% по сравнению с октябрем прошлого года. При этом Саудовская Аравия настаивает на сдерживании добычи и в 2021 году. Сам Эр-Рияд от этого ничего не теряет – в отличие от России, Саудовская Аравия сохранила объем экспорта нефти на уровне 2019 года.
Сделка с саудитами обходится все дороже
- Президент России Владимир Путин в октябре несколько раз созванивался с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом. Необычная телефонная активность была обязана одному чувствительному вопросу – продлению сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. После консультаций с принцем Путин заявил, что Россия готова сохранить добычу на текущем уровне и даже урезать ее еще больше, если это потребуется.
- Тем временем в том же октябре экспорт российской нефти обвалился на 20% по сравнению с октябрем прошлого года. Россия продала за рубеж всего 17,4 млн тонн, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря «Транснефти» Игоря Демина.
- В частности, через морские порты экспорт сократился на 35%, до 8,3 млн тонн, а по нефтепроводу «Дружба» – на 6%, до 3,9 млн тонн. В Китай поставки снизились на 1%, до 3,5 млн тонн (2,7 млн тонн по ВСТО и 856 тыс. тонн через Казахстан).
- Единственное направление, по которому поставки выросли – Белоруссию. Соседней стране поставили на 28,5% больше, чем в октябре 2019 года – 1,6 млн тонн (почти половина экспорта в Китай!). Крупнейшими покупателями российской нефти в Белоруссию стали Мозырский НПЗ (740 тыс. тонн, плюс 72,3%) и Новополоцкий НПЗ (827,8 тыс. тонн, плюс 4,8%).
- Не дает увеличить поставки нефти не только ограниченный спрос, но и квота на добычу. По соглашению с ОПЕК+ Россия урезала добычу на 2,8 млн баррелей в сутки, до 8,5 млн. Из-за этого страна не может удовлетворить весь спрос на нефть марки Urals в Европе, что ведет к ее удорожанию – сейчас она торгуется с премией в 50 центов к североморскому эталону Brent.
- Это, в свою очередь, уже бьет по спросу – нефтеперерабатывающие заводы отказываются от дорогого российского спорта и ищут ему альтернативу, ближайшая из которых – Arab Light Саудовской Аравии. В итоге экспорт России падает, а ее рыночную долю занимают саудиты.
- Падение экспорта нефти в физическом выражении приводит к падению экспортной выручки. Поскольку нефть и нефтепродукты обеспечивают до 60-70% притока твердой валюты в Россию, это начинает влиять на платежный баланс и российский рубль. В третьем квартале Россия заработала на экспорт нефти всего 15,3 млрд долларов. Это вдвое меньше, чем в 2019 году. Центробанку даже пришлось компенсировать выпадающие доходы и впервые за 13 лет начать распродажу золотого запаса.
- Нефтяные доходы России выросли с июля по октябрь всего на 1,5 млрд долларов, несмотря на частичное восстановление мировой экономики. При этом средняя цена Urals подскочила на 48%, с 29 до 43 долларов за баррель. Выросшая цена, однако, не смогла компенсировать выпавшие объемы. По оценке главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, российские нефтяники теряют от соглашение ОПЕК+ около 10 млрд долларов в квартал.
- Однако вторая волна коронавируса и повторные локдауны в Европе не оставляют выбора Путину и бин Салману – текущие квоты на добычу останутся до середины 2021 года. От этого Россия потеряет порядка 30 млрд долларов, а вот Саудовская Аравия только выиграет – продление соглашения никак не скажется на объемах ее экспорта, зато поддержит цены в трудный период и вытеснит крупного конкурента с рынка.
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