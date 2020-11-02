Уступили саудитам. Экспорт российский нефти рухнул на 20% 322 0 Экономика

Нефтяная сделка с Саудовской Аравией серьезно ограничила экспорт главного российского товара – нефти. Объемы отгрузок в октябре упали по всем направлениям, кроме одного – Белоруссии. В целом показатель экспорта обрушился на 20% по сравнению с октябрем прошлого года. При этом Саудовская Аравия настаивает на сдерживании добычи и в 2021 году. Сам Эр-Рияд от этого ничего не теряет – в отличие от России, Саудовская Аравия сохранила объем экспорта нефти на уровне 2019 года.