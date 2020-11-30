Украина стояла за санкциями США против «Северного потока-2» 82 0 Экономика

За санкциями против газопровода «Северный поток-2» только на словах стоит забота об энергетической безопасности Европы. В действительности, как выяснила газета The Wall Street Journal, санкции продвигала группа украинских лоббистов. Эти люди в течение четырех лет убеждали администрации Дональда Трампа ввести санкции, а затем участвовали в их разработке. Однако все это несильно поможет Киеву – в декабре строительство газопровода возобновляется.