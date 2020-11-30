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Украина стояла за санкциями США против «Северного потока-2»

30 Ноября 2020 82 0 Экономика
Украина стояла за санкциями США против «Северного потока-2»

За санкциями против газопровода «Северный поток-2» только на словах стоит забота об энергетической безопасности Европы. В действительности, как выяснила газета The Wall Street Journal, санкции продвигала группа украинских лоббистов. Эти люди в течение четырех лет убеждали администрации Дональда Трампа ввести санкции, а затем участвовали в их разработке. Однако все это несильно поможет Киеву – в декабре строительство газопровода возобновляется.

Украинский привет из Вашингтона

  • Украинские лоббисты охаживали Белый дом и конгресс США, добиваясь санкций против газопровода «Северный поток-2». Они проявили немало терпения – процесс занял целых четыре года, но теперь украинские товарищи «чувствуют себя на грани успеха», пишет WSJ.
  • Называются даже конкретные имена: санкции в американском истеблишменте продвигал сотрудник «Нафтогаз» Вадим Гламаздине и сотрудник Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Харченко. С этими людьми работал американский лоббист Дэниел Вадич, сотрудник комитета сената по международным отношениям. Также поддержали украинцев сенатор-республиканец Тед Круз и сенатор-демократ Джина Шахина.
  • Чтобы найти «ахиллесову пяту» российского газопровода, украинские товарищи напрягли все киевские аналитические центры. В 2018 году они выявили – у России нет трубоукладчиков, которые могли бы в случае отказа иностранных компаний продолжить строительство. Это вылилось в санкции против компаний-трубоукладчиков, и швейцарская Allseas вышла из проекта.
  • Однако Россия вышла из этого положения – трубоукладчик «Академик Черский» прибыл из порта Находки в Балтийское море в мае этого года и прошел модернизацию. В декабре, по словам источников немецкой гостелерадиокомпании NDR, строительство газопровода продолжится. Управления водных путей и судоходства Балтийского моря уже выпустило соответствующие распоряжения.
  • Новые ограничения США против страховщиков и компаний, сертифицирующих работу газопровода, вступят в силу в 2021 году. На Украине ждут, что это остановит строительство «Северного потока-2». Однако российский трубоукладчик сможет работать без оглядки на санкции и уложит 75 км оставшихся труб. Вопрос с сертификацией и запуском газопровода должна решить Германия, которая заявляет о своем суверенитет и непризнании экстерриториальных санкций США.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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