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Украина призвала отключить Россию от SWIFT в случае обострения в Донбассе

22 Апреля 2021 148 0 Политика
Украина призвала отключить Россию от SWIFT в случае обострения в Донбассе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз рассмотреть отключение России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Такая мера может быть частью санкций в случае обострения ситуации в Донбассе, считает украинский министр. Кроме того, Кулеба предложил главам МИД 27 стран ЕС «пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ», передает Reuters.

Средство от обострения

  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел видеоконференцию с главами МИД 27 стран Евросоюза. Во время переговоров Кулеба предложил европейским коллегам рассмотреть возможность «отключения России» от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT в случае эскалации ситуации в Донбассе, передает Reuters.
  • Также Кулеба предложил «пошаговый план действий» в ответ на военную агрессию России, который включает секторальные санкции Запада против Москвы. Глава МИД Украины выразил надежду, что у западных стран «слова не будут расходиться с делом» в вопросе помощи Украине.
  • По данным издания The Wall Street Journal, Россия перебросила к границам Украины около 80 тыс. военных. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал цифру еще больше – более 100 тыс. человек. В Пентагоне пришли к выводу, что у границ Украины на текущий момент находится больше российских войск, чем в 2014 году.
  • Отключить Россию от SWIFT в середине апреля призывал глава Европейской народной партии, которая является ведущей фракцией в Европарламенте, Манфред Вебер. Он также связывал возможное отключение с обострением ситуации на востоке Украины, но называл и еще одно условие – ухудшение здоровья оппозиционера Алексея Навального.
  • В Кремле в конце марта не исключали, что Россию могут отключить от SWIFT. Пресс-секретарь президента Владимира Путина связал подобный шаг с «необоснованным и непредсказуемым характером» санкций Запада. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров призывал снижать санкционные риски «путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару».

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  • После всех заявлений ситуацию прокомментировал Центробанк. По мнению финансового регулятора, никаких рисков отключения России от западных платежных систем сегодня нет. Ситуация «достаточно спокойная», а международным платежным системам «самим крайне невыгодно» уходить из России, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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