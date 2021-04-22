Украина призвала отключить Россию от SWIFT в случае обострения в Донбассе 148 0 Политика

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз рассмотреть отключение России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Такая мера может быть частью санкций в случае обострения ситуации в Донбассе, считает украинский министр. Кроме того, Кулеба предложил главам МИД 27 стран ЕС «пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ», передает Reuters.