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Кремль не исключил отключения России от SWIFT
22 Марта 2021 233 0 Экономика
Кремль принимает во внимание все угрозы Запада и не исключает, что Россию могут отключить от международной системы банковских платежей SWIFT. Так пресс-секретарь президента Владимира Путина прокомментировал вероятное продолжение финансовой изоляции страны. При этом в Кремле еще раз подчеркнули, что санкции носят «необоснованный и непредсказуемый характер» и пообещали «быть начеку».
Ничего исключать нельзя
- В Кремле допускают отключение России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Говоря о санкциях, он отметил, что они носят «необоснованный и непредсказуемый характер». Поэтому президент и правительство не могут «исключать ни одну из потенциальных угроз».
- Но подобная ситуация «обязывает нас к тому, чтобы быть начеку», заверил пресс-секретарь президента. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров предложил Китаю вместе отказаться от использования платежных систем Запада, а заодно и от доллара во взаиморасчетах.
- Лавров объяснил необходимости уходить от зависимости от Запада тем, что США и Евросоюз ограничивают технологическое развитие России и Китая. Поэтому обеим странам нужно укреплять «свою самостоятельность». «Нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару», – сказал Лавров.
- Россия самостоятельно снижает зависимость от доллара. Центробанк отказался от вложений в американский госдолг и снизил долю доллара в золотовалютных резервах до 20%. Также доля доллара в сделках по торговле сырьем упала с 80% до 49% с 2014 года, а госкорпорации перевели в евро и рубли свои долги, которые снизились до 37% в долларах. Однако частный сектор не спешит отказываться от доллара – доля доллара в обороте валютных торгов на Московской бирже выросла и достигла 83% в 2020 году.
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- Для Китая дедолларизация не актуальна – Китайский народный банк увеличил объем американских долговых облигаций с 1,078 до 1,095 трлн долларов. На доллары приходится треть резервов Китая, и этот объем не меняется.
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