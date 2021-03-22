Кремль не исключил отключения России от SWIFT 233 0 Экономика

Кремль принимает во внимание все угрозы Запада и не исключает, что Россию могут отключить от международной системы банковских платежей SWIFT. Так пресс-секретарь президента Владимира Путина прокомментировал вероятное продолжение финансовой изоляции страны. При этом в Кремле еще раз подчеркнули, что санкции носят «необоснованный и непредсказуемый характер» и пообещали «быть начеку».