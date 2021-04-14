Центробанк опроверг угрозу отключения России от SWIFT. Этим последнее время пугает МИД
14 Апреля 2021 181 0 Экономика
Никаких рисков отключения России от западных платежных систем сегодня нет. Так Центробанк ответил МИДу и Кремлю, которые последнее время не исключают угрозу изоляции России от мировой финансовой системы. Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова подчеркнула, что сегодняшняя ситуация «достаточно спокойная», а международным платежным системам «самим крайне невыгодно» уходить из России, передает ТАСС.
Им самим невыгодно
- В марте глава МИД Сергей Лавров совершил визит в Китай, где предложил Пекину отказаться от международной системы обмена платежными поручениями SWIFT, чтобы не зависеть от Запада. Китай не согласился на предложение Москвы, но с этого момента чиновники МИДа стали регулярно делать заявления о возможном отключении России от SWIFT.
- К этому подключился пресс-секретарь президента Владимира Путина, который говорит в СМИ от лица Кремля. Он пошел дальше МИДа и допустил, что Россию отключат от платежных систем Visa и Mastercard. Вместо них он посоветовал пользоваться картой «Мир», которая, правда, не имеет глобального хождения. В свою очередь, когда замминистра иностранных дел Александра Панкина спросили, чем России заменить SWIFT, он ответить не смог (о существовании российского аналога SWIFT – Системы передачи финансовых сообщений Банка России в МИД не знают).
- Наконец, заявления представителей МИДа и Кремля опровергли в профильном ведомстве – Центробанке. Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор не видит рисков отключения России от западных платежных систем. По ее словам, которые приводит ТАСС, ситуация «достаточно спокойная», а международным платежным системам по-прежнему «самим крайне невыгодно» уходить из России.
- Это не означает, что регулятор откажется от развития национальных сервисов и систем, но преувеличивать угрозу и пугать ею, как это делают в Кремле и МИДе, явно не стоит. Как заметила Скоробогатова, с 2014 года ответ России на угрозы сводится к созданию собственной платежной инфраструктуры. Но ЦБ считает необходимым сохранить условия конкуренции.
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- «Мы хотим, чтобы российские компании развивались в условиях конкуренции и завоевывали свои успехи именно будучи лучшими, а не имея какие-то особые преференции», – сказал Скоробогатова. Эта конкуренция сегодня есть – с точки зрения безопасности платежным системам в России ничего не грозит.
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