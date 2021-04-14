Центробанк опроверг угрозу отключения России от SWIFT. Этим последнее время пугает МИД 181 0 Экономика

Никаких рисков отключения России от западных платежных систем сегодня нет. Так Центробанк ответил МИДу и Кремлю, которые последнее время не исключают угрозу изоляции России от мировой финансовой системы. Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова подчеркнула, что сегодняшняя ситуация «достаточно спокойная», а международным платежным системам «самим крайне невыгодно» уходить из России, передает ТАСС.