Ученые нашли уникальный способ превращения морской воды в пресную

Мембрана из электропряденого нановолокна отфильтровывает почти всю соль.

Группа корейских исследователей создала мембрану, которая может превращать соленую воду в пресную за считанные минуты. Мембрана отклоняет 99,99% соли в течение одного месяца использования, что дает многообещающее представление о новом инструменте для смягчения кризиса с питьевой водой.

Пресная вода становится все более ценным ресурсом. Почти четверть населения мира живет в районах, испытывающих нехватку воды, а климатический кризис только ухудшает ситуацию. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, почти 900 миллионов человек не имеют доступа к чистой питьевой воде, а 2,2 миллиарда нуждаются в доступе к безопасной питьевой воде.

Новое исследование описывает уникальный способ опреснения воды. Команда специалистов разработала мембрану из нановолокна, которая, по их словам, может превратить морскую воду в питьевую за считанные минуты.

Мембрана из нановолокна функционирует так же, как и любая хорошая мембрана. Она пропускает определенные вещи, не позволяя проходить другим. В данном случае она пропускает воду, задерживая практически всю содержащуюся в воде соль.

Мембрана была изготовлена с использованием электроспиннинга, который сводит к минимуму смачивание мембраны. Когда дело доходит до фильтрации воды, смачивание - это плохо: если поры мембраны затопляются, мембрана перестает действовать как фильтр. Под электронным микроскопом эта мембрана выглядит как тонкие пряди сахарной ваты. Но мембрана не только не абсорбирует, но и гидрофобна - она почти не допускает намокания.

«Коаксиальная мембрана из электропряденого нановолокна имеет большой потенциал для обработки растворов морской воды без проблем смачивания», - сказал ведущий автор работы Юнчул Ву, ученый-материаловед Корейского института гражданского строительства и строительных технологий.

Ву добавил, что мембрана «может быть подходящей мембраной для экспериментального и реального применения мембранной дистилляции».

В то время как предыдущие бригады использовали такие же мембраны в прошлом, они использовали их только около двух дней; в недавнем исследовании отказались от соли на 30-дневный период.

Существуют и другие средства преобразования соленой воды в пресную, а именно опреснительные установки, но они также производят тонны неприятных отходов, уменьшая воздействие такой полезной технологии, пишет GIZMODO.