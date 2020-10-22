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Турция поймала российских шпионов. Так Эрдоган требует скидку на газ
22 Октября 2020 642 0 Экономика
Турция продолжает портить отношения с Россией и уже входит в прямую конфронтацию. На этот раз между двумя странами разворачивается шпионский скандал. По утверждению турецких спецслужб, управляющий директор и пять сотрудников компании Bosphorus Gaz, которая с 2018 года находится в собственности «Газпрома», осуществляли военный и политический шпионаж в пользу России.
Турция вызывает Россию на «разборки»
- Турция обвинила управляющего директора Bosphorus Gaz Эмеля Озтюрка и его подчиненных в том, что они осуществляли политический и военный шпионаж в пользу России. По сообщению Daily Sabah, их поймали с поличным при передаче конфиденциальной информации агенту крупной зарубежной энергетической компании.
- За выявление шпионов отвечала Национальная разведка Турции и Управление по борьбе с финансовыми преступлениями в Стамбуле. Следствие считает, что Озтюрк с апреля 2020 года контактировал с представителями иностранной компании. Он передавал информацию об объемах закупок газа Турцией и ценах. Это якобы нанесло ущерб в «миллиарды долларов».
- При этом источники подтверждают – иностранной компанией был «Газпром». По сведениям Independent Commodity Intelligence Services, российская монополия получала сведения о новом газовом месторождении и цифры по потокам газа и его стоимости.
- Теперь раздутый Турцией шпионский скандал угрожает продлению контрактов по поставкам российского газа. Президент Турции Реджеп Эрдоган делает все, чтобы в 2021 году, когда контракт на 7,75 млрд кубометров газа в год истечет, добиться скидки от России. Для этого он, в том числе, обостряет ситуацию в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.
- Компания Bosphorus Gaz, принадлежащая «Газпрому», скорее всего потеряет лицензию, с ней будут утрачены контракты на поставку 4 млрд кубометров газа в год. «Газпрому» же придется непросто на переговорах с государственной турецкой компанией BOTAS. С ней у монополии два контракта – на 4 млрд кубометров, который истекает в 2021 году, и на 16 млрд кубометров, который истечет в 2028-м.
- Летом Турция практически полностью отказалась от газа из России. Если в январе «Газпром» поставлял 2,254 млрд кубометров, то в июне – 0,002 млрд. В июле и августе прокачка составила 0,8 млрд кубометров. Турция заменила российский газ поставками из Азербайджана. Однако большая часть заявлений Эрдогана по газу была блефом, цель которого состояла в получении от России скидки на газ.
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