Турция поймала российских шпионов. Так Эрдоган требует скидку на газ 642 0 Экономика

Турция продолжает портить отношения с Россией и уже входит в прямую конфронтацию. На этот раз между двумя странами разворачивается шпионский скандал. По утверждению турецких спецслужб, управляющий директор и пять сотрудников компании Bosphorus Gaz, которая с 2018 года находится в собственности «Газпрома», осуществляли военный и политический шпионаж в пользу России.