Эрдоган блефует ради скидки на газ от Путина 859 0 Экономика

Президент Турции Реджеп Эрдоган последнее время только и говорит об энергетической независимости своей страны после открытия гигантского газового месторождения Сакарья. Параллельно с этим он провернул маневр, почти отказавшись от российского газа по «Турецкому» и «Голубому потоку». Поставки из России он заменил частично СПГ и трубопроводным газом из Азербайджана. Но вот незадача – месторождение Сакарья может так и остаться неразработанным, а война в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном угрожает экспорту азербайджанского газа. Похоже, Эрдоган перехитрил сам себя и все, на что он может рассчитывать, – это скидка на газ от Путина.