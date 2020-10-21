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Эрдоган блефует ради скидки на газ от Путина
21 Октября 2020 859 0 Экономика
Президент Турции Реджеп Эрдоган последнее время только и говорит об энергетической независимости своей страны после открытия гигантского газового месторождения Сакарья. Параллельно с этим он провернул маневр, почти отказавшись от российского газа по «Турецкому» и «Голубому потоку». Поставки из России он заменил частично СПГ и трубопроводным газом из Азербайджана. Но вот незадача – месторождение Сакарья может так и остаться неразработанным, а война в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном угрожает экспорту азербайджанского газа. Похоже, Эрдоган перехитрил сам себя и все, на что он может рассчитывать, – это скидка на газ от Путина.
Игры, в которые играет Эрдоган
- Турецкий лидер Реджеп Эрдоган возможно и не стал бы отказываться от российского газа, перекрывая сначала «Голубой», а потом и «Турецкий поток», если бы Россия вовремя снизила цену топлива. Турция из-за коронавируса осталась без твердой валюты, а «Газпром» требовал за тысячу кубометров газа более 200 долларов по контракту, тогда как поставщики СПГ, Азербайджан и Иран были готовы торговать по ценам, близким к спотовому рынку – около 100 долларов за тысячу кубометров.
- Негибкость России трудно объяснить – в это же самое время газ в Европу отправлялся по 100 долларов за тысячу кубометров, ниже рентабельности. Но именно эта позиция стала определяющей для дальнейшего поведения Турции, которая получала большую часть газа из России.
- Турецкому руководству, оказавшемуся в трудном положении в плане энергообеспечения страны, повезло с неожиданным открытием нового газового месторождения Сакарья на шельфе Черного моря. Оно дало Эрдогану повод говорить о «вере в энергетическую независимость Турции». Первоначально размеры месторождения были оценены в 320 млрд кубометров, а позднее переоценены в пользу увеличения на 85 млрд кубометров, до 405 млрд. Сразу после этого аналитики заговорили о том, что Россия теперь-то уж точно потеряет турецкий рынок. Но все не так просто.
- Прежде всего, непонятно, о каких запасах сообщают турецкие бурильщики – об оценочных или извлекаемых. Это две большие разницы. Второй момент связан с глубиной, на которой находится месторождение – 4,5 км, из которых 2 км – это слой воды. Подобное обстоятельство делает бурение не только крайне дорогим, но и опасным. Более того, шельф Черного моря тектонически неустойчивый и грозит техническими катастрофами при разработке. Именно в силу этого единственная скважина, которая пробурена сейчас, так до конца и не завершена.
- Еще одно препятствие для разработки Сакарьи – новейшие технологии шельфовой добычи. У Турции их нет, а западные компании не собираются работать на такой глубине из-за высоких рисков. Наконец, даже если туркам удастся добывать газ на непростом месторождении, то не ранее 2025 года они смогут извлекать не более 5-6 млрд кубометров в год с неясной перспективой увеличения добычи. А это всего 15% потребностей страны.
- Все это Эрдоган, скорее всего, прекрасно осознает, но использует Сакарью для достижения двух целей. Во-первых, ему предстоят выборы в 2022 году и он должен продемонстрировать крупные достижения – обещание энергетической независимости может быть одним из них. Во-вторых, турецкие власти будут использовать информацию о месторождении для того, чтобы склонить «Газпром», с которым контракт заканчивается в 2021 году, к привязке цен к спотовому рынку. Как это ни странно, но предложение Турции выглядит разумно – подход «Газпрома» с его привязкой цены к нефти и долгосрочным контрактам морально устарел и не соответствует динамичным современным рынкам. Если бы Россия мыслила иначе, то экспорт газа в Турцию не прекратился бы летом этого года, а Эрдогану не пришлось бы блефовать, чтобы сделать Россию более сговорчивым партнером.
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