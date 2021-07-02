Турция отказывалась от российского газа. Теперь она увеличила его закупки на 209% 329 0 Экономика

В прошлом году Турция прекращала закупки российского газа и останавливала «Турецкий» и «Голубой» потоки. Тогда страна перешла на поставки СПГ и трубопроводного газа из Азербайджана. Но по итогам первого полугодия 2021 года экспорт газа из России в Турцию вырос на 209%. Страна снова заняла второе место среди крупнейших покупателей российского топлива.