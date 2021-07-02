Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
02 ИЮЛ, 16:52 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

02 ИЮЛ, 16:52 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Поиск на КС
16+
﻿

Турция отказывалась от российского газа. Теперь она увеличила его закупки на 209%

2 Июля 2021 329 0 Экономика
Турция отказывалась от российского газа. Теперь она увеличила его закупки на 209%

В прошлом году Турция прекращала закупки российского газа и останавливала «Турецкий» и «Голубой» потоки. Тогда страна перешла на поставки СПГ и трубопроводного газа из Азербайджана. Но по итогам первого полугодия 2021 года экспорт газа из России в Турцию вырос на 209%. Страна снова заняла второе место среди крупнейших покупателей российского топлива.

От «Газпрома» Турции не уйти

  • Турция вернулась на второе место среди крупнейших покупателей российского газа. По данным «Интерфакса», с января по июнь включительно «Газпром» экспортировал на турецкий рынок 14,64 млрд кубометров газа. Это на 209% больше, чем за тот же период 2020 года.
  • Для сравнения: в первом полугодии Германия увеличила импорт российского газа на 43,4%, Италия – на 14,1%, Франция – на 15,1%, Польша – на 18,6%, Болгария – на 42,6%, Греция – на 24%, Сербия – на 103%. Больше Турции нарастила импорт только Румыния – на 264%. Общий экспорт вырос на 25,7%, до 99,9 млрд кубометров.
  • В 2018 году за первые шесть месяцев «Газпром» поставил в дальнее зарубежье больше – 101,2 млрд кубометров. Однако газа Европе сильнее не хватает – подземные газовые хранилища опустели до 50 млрд кубометров – это на 15 млрд меньше, чем за последние пять лет. В итоге за последнюю неделю цены на спотовом рынке преодолели отметку 400 долларов и выросли до 465 долларов за тысячу кубометров.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • «Газпрому» это на руку. По словам аналитиков, компания ведет себя как газовая ОПЕК – сдерживает предложение газа, за счет чего увеличивает цену. В июле дефицит газа в Европе усугубится из-за того, что на профилактику будут отправлены два газопровода – «Ямал-Европа» и «Северный поток-1». Через Украину увеличить прокачку «Газпром» отказывается. В результате по итогам года «Газпром» может повысить среднюю цену экспорта со 170 долларов за тысячу кубометров до 300 долларов.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Цены на автомобили вырастут еще на 5-10% до конца года. Дилеры допускают дефицит

Цены на автомобили вырастут еще на 5-10% до конца года. Дилеры допускают дефицит
Экономика

«Абсолютного иммунитета единственного жилья» больше нет. В России у банкрота впервые отобрали квартиру

«Абсолютного иммунитета единственного жилья» больше нет. В России у банкрота впервые отобрали квартиру
Экономика

Россиянам повысили прожиточный минимум на 297 рублей. Это меньше текущего роста цен

Россиянам повысили прожиточный минимум на 297 рублей. Это меньше текущего роста цен
Экономика

Магазины собираются и дальше повышать цены. Инфляционные ожидания достигли пика за 18 лет

Магазины собираются и дальше повышать цены. Инфляционные ожидания достигли пика за 18 лет
Экономика 5

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: российские регионы сделали успешные старты проектов и запуски производств

ТОП-10 достижений недели: российские регионы сделали успешные старты проектов и запуски производств

В Краснодарском крае стартовало строительство федеральной дороги А-289 на Крымский мост

В Краснодарском крае стартовало строительство федеральной дороги А-289 на Крымский мост

Новости дня

16:40 ФСБ заявила о намерении иностранных спецслужб вывезти журналиста Сафронова в страны НАТО ФСБ заявила о намерении иностранных спецслужб вывезти журналиста Сафронова в страны НАТО
Москвичей, больных ОРВИ, обязали соблюдать режим самоизоляции
Москвичей, больных ОРВИ, обязали соблюдать режим самоизоляции
16:21 Захарова: если Британия хочет посетить Крым, то необязательно добираться на эсминце Захарова: если Британия хочет посетить Крым, то необязательно добираться на эсминце
16:04 За вымогательство денег у родственника Сталина мошенницу приговорили к 3,5 годам тюрьмы За вымогательство денег у родственника Сталина мошенницу приговорили к 3,5 годам тюрьмы
15:59 Попова высказалась о необходимости создания новых вакцин от COVID-19 Попова высказалась о необходимости создания новых вакцин от COVID-19
15:54 Таможня увеличила сборы на 45%. Собрала почти 3 трлн рублей в первом полугодии Таможня увеличила сборы на 45%. Собрала почти 3 трлн рублей в первом полугодии
14:03 Россиянам без прививки могут отказать в зачислении в ВУЗ Россиянам без прививки могут отказать в зачислении в ВУЗ
Президент подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми
Президент подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми
13:52 Черчесов отказался уйти в отставку после провала на Евро-2020. Он получает 2,5 млн евро в год Черчесов отказался уйти в отставку после провала на Евро-2020. Он получает 2,5 млн евро в год

Узнай, страна!

14:40 ТОП-10 достижений недели: российские регионы сделали успешные старты проектов и запуски производств ТОП-10 достижений недели: российские регионы сделали успешные старты проектов и запуски производств
Цены на автомобили вырастут еще на 5-10% до конца года. Дилеры допускают дефицит
Цены на автомобили вырастут еще на 5-10% до конца года. Дилеры допускают дефицит
14:11 В Краснодарском крае стартовало строительство федеральной дороги А-289 на Крымский мост В Краснодарском крае стартовало строительство федеральной дороги А-289 на Крымский мост
12:22 В Оренбургской области построят фабрику по обогащению каолинов для производства керамики В Оренбургской области построят фабрику по обогащению каолинов для производства керамики
11:38 В Республике Башкортостан заработал крупный свиноводческий комплекс В Республике Башкортостан заработал крупный свиноводческий комплекс
01 ИЮЛ, 23:46 В Челябинской области построят сверхсовременную доменную печь на Магнитке В Челябинской области построят сверхсовременную доменную печь на Магнитке
01 ИЮЛ, 22:16 В Чеченской Республике заработала первая в регионе солнечная электростанция В Чеченской Республике заработала первая в регионе солнечная электростанция
«Абсолютного иммунитета единственного жилья» больше нет. В России у банкрота впервые отобрали квартиру
«Абсолютного иммунитета единственного жилья» больше нет. В России у банкрота впервые отобрали квартиру
30 ИЮН, 23:58 В Астраханской области стартовало строительство завода бытовой химии в ОЭЗ «Лотос» В Астраханской области стартовало строительство завода бытовой химии в ОЭЗ «Лотос»
30 ИЮН, 23:24 В Иркутской области запустили производство бочкотары для нефтепродуктов В Иркутской области запустили производство бочкотары для нефтепродуктов
30 ИЮН, 19:18 В Красноярском крае запустили газовые центрифуги нового поколения на Электрохимическом заводе В Красноярском крае запустили газовые центрифуги нового поколения на Электрохимическом заводе
29 ИЮН, 18:42 В Кемеровской области стартовал проект по созданию нового электролизного производства В Кемеровской области стартовал проект по созданию нового электролизного производства
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter