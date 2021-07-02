Турция отказывалась от российского газа. Теперь она увеличила его закупки на 209%
2 Июля 2021 329 0 Экономика
В прошлом году Турция прекращала закупки российского газа и останавливала «Турецкий» и «Голубой» потоки. Тогда страна перешла на поставки СПГ и трубопроводного газа из Азербайджана. Но по итогам первого полугодия 2021 года экспорт газа из России в Турцию вырос на 209%. Страна снова заняла второе место среди крупнейших покупателей российского топлива.
От «Газпрома» Турции не уйти
- Турция вернулась на второе место среди крупнейших покупателей российского газа. По данным «Интерфакса», с января по июнь включительно «Газпром» экспортировал на турецкий рынок 14,64 млрд кубометров газа. Это на 209% больше, чем за тот же период 2020 года.
- Для сравнения: в первом полугодии Германия увеличила импорт российского газа на 43,4%, Италия – на 14,1%, Франция – на 15,1%, Польша – на 18,6%, Болгария – на 42,6%, Греция – на 24%, Сербия – на 103%. Больше Турции нарастила импорт только Румыния – на 264%. Общий экспорт вырос на 25,7%, до 99,9 млрд кубометров.
- В 2018 году за первые шесть месяцев «Газпром» поставил в дальнее зарубежье больше – 101,2 млрд кубометров. Однако газа Европе сильнее не хватает – подземные газовые хранилища опустели до 50 млрд кубометров – это на 15 млрд меньше, чем за последние пять лет. В итоге за последнюю неделю цены на спотовом рынке преодолели отметку 400 долларов и выросли до 465 долларов за тысячу кубометров.
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- «Газпрому» это на руку. По словам аналитиков, компания ведет себя как газовая ОПЕК – сдерживает предложение газа, за счет чего увеличивает цену. В июле дефицит газа в Европе усугубится из-за того, что на профилактику будут отправлены два газопровода – «Ямал-Европа» и «Северный поток-1». Через Украину увеличить прокачку «Газпром» отказывается. В результате по итогам года «Газпром» может повысить среднюю цену экспорта со 170 долларов за тысячу кубометров до 300 долларов.
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