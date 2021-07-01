«Газпром» взвинтил цены на газ в Европе до максимума за 13 лет 228 0 Экономика

Российская газовая монополия начала ограничивать поставки топлива в Европу, чтобы поддерживать цену на приемлемом уровне. Выбранная стратегия дала неожиданный результат – из-за дефицита предложения цены не только остались стабильно высокими, но и выросли до максимума за 13 лет. Еще во вторник, 29 июня, тысяча кубометров на хабе TTF в Нидерландах стоила 414 долларов, а в среду, 30 июня, цена увеличилась до 465 долларов. Однако, возможно, это предел, поскольку именно столько стоит СПГ для Азии.