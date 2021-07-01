«Газпром» взвинтил цены на газ в Европе до максимума за 13 лет
1 Июля 2021 228 0 Экономика
Российская газовая монополия начала ограничивать поставки топлива в Европу, чтобы поддерживать цену на приемлемом уровне. Выбранная стратегия дала неожиданный результат – из-за дефицита предложения цены не только остались стабильно высокими, но и выросли до максимума за 13 лет. Еще во вторник, 29 июня, тысяча кубометров на хабе TTF в Нидерландах стоила 414 долларов, а в среду, 30 июня, цена увеличилась до 465 долларов. Однако, возможно, это предел, поскольку именно столько стоит СПГ для Азии.
«Газпром» добился приемлемой цены
- На протяжении последних семи дней в Европе цены на газ держатся стабильно выше 400 долларов за тысячу кубометров. Такого на континенте не было со времен финансового кризиса 2008 года. Заслуга в этом «Газпрома» прямая: в то время как Норвегия стала поставлять меньше газа, чем зимой, а импорт СПГ упал на 20% в мае и июне, «Газпром» увеличил прокачку только на 2%.
- Более того, российская компания останавливает на плановую профилактику газопровод «Ямал-Европа» с 6 по 10 июля, а «Северный поток-1» – с 13 по 23 июля. И это в разгар сезона, когда европейские покупатели должны заполнять подземные газовые хранилища, опустошенные после аномально холодной зимы на 63% (до 40 млрд кубометров).
- В этой ситуации цена за тысячу кубометров на крупнейшем хабе TTF в Нидерландах за семь дней преодолела отметку в 400 долларов и достигла 465 долларов 30 июня. С начала года цены выросли вдвое, а по сравнению с летом прошлого года – в 10 раз. Это можно назвать успехом «Газпрома», который стал действовать как «газовый ОПЕК» – ограничивая поставки, он удерживает цену.
- Однако 465 долларов – это цена СПГ для Азии, куда уходили поставки, поскольку в Европе общий ценовой уровень был гораздо ниже. Теперь же цены в Европе и Азии сравнялись, а это значит, что у «Газпрома» снова появляется конкурент – как раз в тот момент, когда газопроводы встают на профилактику.
- При этом российская монополия отказывается бронировать дополнительные мощности украинской газотранспортной системы. Киев предлагает помимо ежесуточных 109 млн кубометров по контракту и 15 млн дополнительно купить еще мощности на 60 млн кубометров, но «Газпром» последовательно отклоняет эти предложения.
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- По мнению аналитика по газу Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Сергея Капитонова, высокие цены могут сохраниться до конца года, если не будет новых локдаунов, а спрос удержится на стабильно высоком уровне.
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