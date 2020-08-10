Трамп отменил налог на зарплаты для американцев 542 1 Экономика

Президент США Дональд Трамп освободил американских граждан от налога на зарплаты. Мера будет действовать до конца года в связи с пандемией коронавируса и кризисом в экономике. Таким образом, с 1 августа жители США, зарабатывающие до 100 тыс. долларов в год, смогут не платить payroll tax. Трамп также пообещал, что если его выберут президентом 3 ноября, он простит налоги за пять месяцев.