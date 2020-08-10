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Трамп отменил налог на зарплаты для американцев

10 Августа 2020 542 1 Экономика
Трамп отменил налог на зарплаты для американцев

Президент США Дональд Трамп освободил американских граждан от налога на зарплаты. Мера будет действовать до конца года в связи с пандемией коронавируса и кризисом в экономике. Таким образом, с 1 августа жители США, зарабатывающие до 100 тыс. долларов в год, смогут не платить payroll tax. Трамп также пообещал, что если его выберут президентом 3 ноября, он простит налоги за пять месяцев.

Сильный шаг Трампа

  • На пресс-конференции в штате Нью-Джерси президент Трамп заявил о новой мере поддержки граждан в условиях коронавируса и экономического кризиса. Он не смог договориться с демократами о втором пакете поддержки экономики, поэтому решил на правах президента ввести до конца года каникулы для налога на заработную плату. Эта мера коснется всех, чьи доходы не превышают 100 тыс. долларов в год.
  • По словам Трампа, если его переизберут 3 ноября, он простит эти налоги, продлит каникулы и «положит конец» налогу. От налога на зарплату (payroll tax) зависят 40% бюджета США. В 2019 году на налог пришлось 1,243 трлн долларов из 3,642 трлн.
  • В текущем году бюджет планировал получить 1,303 трлн долларов. Соответственно, отмена налога обойдется США в 650 млрд долларов. США могут себе это позволить – Минфин занял 2,8 трлн долларов, а потратил только 1 трлн.
  • Также Трамп увеличил выплаты безработным на 400 долларов и запретил выселять граждан из съемного жилья за неуплату аренды во время пандемии. По словам Трампа, это не вина граждан, что вирус пришел в страну, «это вина Китая». Кроме этого Трамп облегчил долговое бремя студентов за обучение в вузах.
  • Представители враждебной Трампу демократической партии восстали против его указов. По словам спикера Палаты представителей Нэнси Пелос, указы президента «абсурдно неконституционны». Она пожаловалась, что у властей на местах нет средств для выполнения упомянутых указов. Однако лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер проявил политическое чутье и не стал говорить однозначно, что действия Трампа противозаконны. Он назвал указы «неосуществимыми, слабо проработанными и узкими».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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17:05, 10.08 1 1
алекс:

Налоги берут для того чтобы государство существовало. Нет налогов - нет государства. Если кто то скажет что вот существуют государства где не брали налогов. Отвечу. Да! Существуют. Но они берут в долг у будущих поколений. К примеру правнуки саудитов спросят. Творец вам дал землю полную нефти. Сейчас это загаженная пустошь. Где все? Саудиты прадеды ответят - мы скурили все в кальянах. Мы купались в горах наркотиков и втыкали свои х**ы в красивейших баб планеты. Потом мы жрали и снова жрали, а потом мы с**ли снова с**ли. Правнуки будут в восторге. Если доллар упадет до стоимости бумаги то мне очень жаль будет американский народ. В большинстве своем люди США весьма достойные люди и достойны лучшей участи, чем та которая может случиться.

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